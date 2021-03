Sereno, concentrado e ilusionado. Así luce Pedro Gallese, a tres semanas de la fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022 (que por ahora se mantienen según calendario). Desde Orlando, Estados Unidos, el portero de la Selección Peruana conversó con Depor y respondió un poco de todo: de sus entrenamientos con el Orlando City para llegar bien frente a Bolivia y Venezuela, de la situación de las Clasificatorias, así como también de Pedro Aquino, Renato Tapia y Gianluca Lapadula, acaso los jugadores más comentados en los últimos días de la ‘Sele’.

Tal como luce bajo los tres palos, Pedro nos muestra esa seguridad cuando viste la camiseta de su equipo en la MLS o la Blanquirroja, así el ‘Pulpo’ en esta entrevista que tuvimos con él.

Imagino que contento luego de ya retomar los trabajos con tu equipo. ¿Fue difícil estar entrenando en el jardín de casa, cuando aún no se podía realizar actividades deportivas?

Sí, fue difícil. Antes de la cuarentena, entrenamos dos semanas en la Videna, tratando de mantenernos físicamente bien. Cuando se cerró las puertas para el deporte fue un tema duro, que nos afectó mucho, no solo al fútbol, sino al deporte en general. Teníamos que ver la manera de cómo no perder el ritmo. Hablé con el comando técnico y les ofrecí entrenar en mi jardín, y también me ayudó para estar físicamente bien.

A menos de tres semanas para el choque con Bolivia, ¿cuál es tu actualidad? Tu último partido oficial fue en noviembre con Orlando City, ¿cómo prepararte para un partido tan importante y encima con el factor de la altura? ¿Has hablado de eso con el ‘profe’ Gareca?

Es cierto, mi último partido fue a finales de noviembre del año pasado. Creo que me estoy preparando bien, hago los trabajos que mandan desde la Videna, y ahora ya estoy entrenando dos semanas con mi equipo. Lo bueno que el ‘profe’ Ibañez tiene mucha comunicación con el comando técnico de mi equipo, para que yo vaya simulando lo que es la altura en La Paz.

¿En qué consiste esa simulación?

Vengo haciendo trabajos especiales: hay una máquina lanzapelotas, que puede simular un poco la velocidad del balón allá en la altura. También me patean pelotas de vóley, que hace un efecto extraño y eso me ayuda a mí para los reflejos. Al final de los entrenos me quedo y me mojan el campo y eso hace que la pelota vaya veloz. También entreno con mascarilla para simular el ahogo que se siente en la altura. Todo eso suma para llegar bien al duelo con Bolivia.

¿Te preocupa que algunos de tus compañeros de la ‘Sele’, como el caso de los que están en la MLS, o ahora mismo en España, no puedan llegar al país por las restricciones sanitarias? ¿Sientes que se debilita el equipo con sus ausencias?

No me preocupa eso, no pienso en ese tema. Solo pienso en prepararme y seguro que mis compañeros hacen lo mismo. Ellos quieren llegar bien a la Selección y rendir en una fecha doble bastante dura.

¿Tú si no tendrías problemas para sumarte a la ‘Sele’?

No, para nada. Hablé con el comando técnico de Orlando, ellos están con la mente en que me voy a ir y siempre converso con ellos. Me desean lo mejor para mí y para la selección.

¿Estás de acuerdo con que Conmebol suspenda esta próxima fecha doble, debido a que los jugadores que militan en Europa no arribarían a sus selecciones?

Si se suspende, a nosotros nos da un poco más de tiempo para prepararnos, para tener más partidos oficiales, sobre todo, a los que jugamos en la MLS. Siento que vendría bien, pero también el calendario se apretaría más por la cantidad de partidos.

Voy a pedirte que juegues por un momento a ser Gareca, ¿convocas a Ormeño, quien la viene rompiendo en el fútbol mexicano? ¿Qué opinas sobre el delantero del Puebla?

El compañero Ormeño está haciendo un gran trabajo, hace muy buenos partidos. Lo sigo como a todos mis compañeros y la Selección está abierta para todos. Nosotros sabemos que tenemos que rendir para ser llamados. Ormeño lo está haciendo, ya eso depende del ‘profe’ Gareca si ve recomendable llamarlo para estas fechas.

Alguna vez Gareca comentó que los futbolistas no pueden hablar de otros compañeros, refiriéndose quizá a que Ormeño dijo alguna vez que Perú necesitaba un ‘9’ más grande (tal vez en alusión a Raúl Ruidíaz). ¿Cayó mal esos comentarios dentro del grupo, Pedro?

A nosotros no nos afectó. No lo conocemos a Ormeño, solo sabemos lo que hace dentro del campo y lo hace bien. Seguro que tendrá su oportunidad, y eso el ‘profe’ Ricardo lo sabe.

¿Te entusiasma mucho el regreso de Paolo Guerrero? ¿Sientes que sería un plus de motivación de cara a estos dos partidos claves donde se tiene que sumar sí o sí?

Claro que sí. Paolo es un jugador muy importante para la selección, nos ayuda dentro y fuera del campo. Contento con su recuperación y su regreso, y también seguro los rivales ya sabrán eso y tomarán sus precauciones.

Imagino que siempre estás atento a lo que hacen tus compañeros en sus equipos, ¿cómo vienen jugando Tapia y Aquino, no? ¿Te sorprende el nivel?

Contento por ellos. Sé lo que han trabajado para llegar a este nivel. Renato es un jugador constante, que siempre quiere hacer las cosas bien, al igual que Pedro. Ambos están en la misma posición en la Selección, y pelean por tener un lugar en el once. Es una competencia bonita.

Pedro Gallese aseguró que no habrá problemas para sumarse a la Selección Peruana desde Estados Unidos. (Foto: FPF)





¿Crees que Cueva en su mejor nivel es fijo en el once titular?

Christian está acomodándose en Arabia. Viene teniendo buenos partidos, salió en el once ideal de su torneo y eso me pone contento por él. Ya había pasado bastante tiempo donde no la pasó bien. Él sabe que tiene que seguir por ese camino y si sigue así nos dará una gran mano en la selección.

¿Te molesta cuando la gente dice que en la ‘Sele’ existe ‘argolla’ con los nuevos? Por ejemplo, hace poco Advíncula dijo que le detestaba esa palabra, ¿pasa lo mismo contigo?

A mí me causa gracia. Es algo que no existe en el grupo, somos un grupo muy sano, abierto. Viene un compañero nuevo y nosotros lo acogemos, le damos la mano. Sabemos que si hacemos eso, la más beneficiada será la selección.

En ese famoso chat de la selección, ¿ya está incluido Gianluca Lapadula?

Claro que está, como todos los que van ingresando a la selección.

¿Cómo es él en la interna? ¿Lo ponen al centro?

De a pocos, él ha caído muy bien. Es un jugador que siempre se mata en los entrenamientos y se le notan las ganas que quiere estar en el equipo.

¿Hay algún arquero del torneo local que te llame la atención?

Te puedo decir de los compañeros que sí están, que el año pasado hicieron un gran trabajo. Carvallo, Cáceda, Solís. El mismo Duarte que estuvo en Paraguay, y ahora está en Cristal. Ellos también se preparan para llegar y eso hace crecer la competencia.

Ustedes que son un grupo muy sólido y fuerte mentalmente, ¿sacando de lado al profe Gareca, quizá ya hablaron o se dieron ánimos para sacar las Eliminatorias adelante? ¿Hay muchas ganas por revertir la mala situación en la tabla?

Nosotros sabemos que estamos en una posición incómoda, pero también somos conscientes que enfrentamos a rivales muy duros en este inicio. No lo pongo como pretexto, pero sé que nos vamos a levantar. Estamos con todas las ganas de revertir esto.

Como exjugador de Alianza, ¿te dolió mucho el descenso?

Sí, claro. Yo seguía los partidos. Pensé que era una mala racha, y que en cualquier momento se iba a cortar. Alianza es un equipo grande y tenía buenos jugadores. Seguro eso también pensaban los compañeros. Fue doloroso el descenso, pero sé que van a regresar pronto.

¿Son los 6 puntos el objetivo para esta fecha doble? ¿Es una chance para alcanzar la máxima cantidad de puntos, teniendo en cuenta que se viene un fixture más complicado?

Si nosotros sumamos de a 6 todo va a estar más calmado. Nos vamos a acomodar mejor en la tabla. Estoy seguro que desde que terminó la fecha pasada, mis compañeros ya están concentrados en esta fecha. Confiado en que vamos a conseguir los seis puntos.





