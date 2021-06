La Selección Peruana debutará frente a Brasil este jueves 17 de junio en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, por Copa América 2021. Este colosal recinto no solo albergará este cotejo, sino también el debut de Argentina y Chile, por lo que Depor viajó con anticipación para traerte cada detalle.

El estadio Nilton Santos, que también albergó algunos disciplinas en los Juegos Olímpicos Río 2016, tiene una capacidad para más de 46 mil espectadores. Además, su estratégica ubicación lo coloca como uno de los favoritos para competencias internacionales, al ser uno de los más modernos en la ciudad (se inauguró en el 2007).

Aquí se llevarán a cabo cinco partidos de la Copa América. El primero será el de Argentina vs. Chile, por el Grupo A y luego el jueves recibirá a Perú y Brasil. Luego de ello, vendrás tres cotejos más: el de Venezuela vs. Ecuador (20 de junio), Brasil vs. Colombia (23 de junio) y el de Uruguay vs. Paraguay (28 de junio).

Rumbo a Río de Janeiro

La Selección Peruana partirá esta tarde rumbo a Brasil, para lo que será la revancha por el título de la Copa América. Ricardo Gareca afinó detalles tácticos en el último entrenamiento que tuvieron en la Videna, como trabajos específicos, con pelota parada, tiros en el área y más.

Sin embargo, la delegación nacional no viajará completa este lunes, pues en un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, se dio a conocer que el preparador físico de la ‘bicolor’, Néstor Bonillo, dio positivo al COVID-19. Eso sí, mencionaron que se encuentra estable y que tendrá seguimiento por parte del departamento médico de la selección.

Perú chocará contra el anfitrión de esta Copa América este juegue el jueves 17 de junio a partir de las 7:00 pm. La transmisión de este cotejo se dará por América TV y también por DIRECTV Sports, así como por la plataforma de streaming de DIRECTV GO. En Depor seguiremos trayéndote cada detalle de este certamen.





