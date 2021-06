Es cierto, para Roberto Mosquera hoy toda su mente está dirigida en cómo armar su pizarra para el duelo ante Cusco FC, por los octavos de final de la Copa Bicentenario. Sin embargo, el técnico de Sporting Cristal también analizó lo que se viene para la Selección Peruana de cara a la Copa América. Sobre todo por las convocatorias de sus dos dirigidos: Martín Távara y Jhilmar Lora.

“Es un orgullo tremendo que estén dos jugadores (Martín Távara y Jhilmar Lora), que es lo que les falta es este roce internacional. Jugar este tipo de torneos les dará madurez y le aportará mucho a Sporting Cristal. Así que les deseamos lo mejor y los esperamos”, mencionó el estratega celeste en conferencia de prensa.

Sobre la participación de la Selección Peruana en la Copa América, el DT dijo: “Soy un optimista profesional y pienso que vamos a hacer algo parecido a los torneos pasados, donde Perú brillo. Es una nueva oportunidad con tanta competencia, en la cual creo que Gareca va a encontrar recambio para este momento de la selección”.

Con relación a la Copa Bicentenario, donde se medirán ante Cusco FC por los octavos de final, esto manifestó Roberto Mosquera: “Sporting Cristal tiene una responsabilidad importante con todos los torneos, es el mismo sentir, de ganar, de quedar en los primeros puestos”. A propósito del duelo que se viene ante el conjunto imperial, el DT habló sobre las recuperaciones de Christofer Gonzáles y Percy Liza.

“Liza está recuperando y entrenando normal y Gonzáles también, así que vamos a poder contar con ellos para los siguientes partidos”, expresó el estratega celeste. Respecto a la clasificación en la Copa Sudamericana -jugarán los octavos de final frente a Arsenal de Sarandí de Argentina-, Roberto Mosquera añadió que “es un reto más y nos encanta estar en el bagaje internacional”.

No obstante, de quien aún no se tiene noticias exactas es de Christopher Olivares, quien no llegó a terminar el duelo con Alianza Lima, por la Fase 1, debido a una lesión en la rodilla. Ante esta baja y la de Washington Corozo (que se fue a Pumas de México), el estratega nacional precisó que de momento no habrán más incorporaciones en su plantel.





