Son horas claves para la Selección Peruana: primero para conocer de cerca el diagnóstico de Luis Advíncula, quien solicitó su cambio en el encuentro entre Boca Juniors y Racing Club. Además porque en las próximas horas ya estará el grupo casi completo, con la llegada de los jugadores que militan en el exterior. A partir de ello, Ricardo Gareca ya tiene lista su hoja de ruta para el primer partido de esta fecha triple de Eliminatorias a Qatar 2022.

Por ejemplo, se determinó que este lunes los trabajos arranquen sobre las 3:30 pm en la Videna (el último domingo también se utilizó el mismo horario). Es probable que se una Gabriel Costa, quien tiene programada su llegada para esta mañana. Ojo, también se sumarán Miguel Trauco, Edison Flores y Sergio Peña.

Para este martes 31 aún no se define el horario y tampoco se descarta que haya doble turno (sobre la noche de este lunes se dará el arribo de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula). El miércoles 1 los trabajos ya no serán en San Luis: se desarrollarán a las 9 am en el estadio Nacional. Y sobre la tarde (5 pm), Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa.

Según el cronograma que compartió la cuenta de la Selección Peruana, el jueves 2 por la mañana -sí, el mismo día del cotejo- se realizará un último entrenamiento en la Videna. Igual, el ‘Tigre’ tiene la última palabra. Por ahora este es el escenario previo al compromiso contra la selección charrúa.

Jhilmar Lora fue convocado para la fecha triple

Jhilmar Lora fue llamado de emergencia en la Selección Peruana para afrontar la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. La convocatoria del defensa de Sporting Cristal se dio la noche de este domingo, minutos después de la lesión que sufrió Luis Advíncula en el choque de Boca Juniors ante Racing Club.

“La Selección Peruana de fútbol cumple con informar la convocatoria del defensor de Sporting Cristal, Jhilmar Lora, para la próxima fecha triple de Clasificatoria Sudamericanas al Mundial Qatar 2022″, dice el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, en el que se dio a conocer la noticia.





