Durante la concentración en Cieneguilla, hubo una parrilla de confraternidad. ¿Cuánto ayudan estos detalles en un grupo que tiene que trabajar muy duro en la búsqueda del campeonato?

Siempre es bueno estar con el grupo, realizar diferentes actividades, para la unión y para conocernos más. Es importante tener un buen ambiente tanto dentro como afuera (del campo).

Alianza Lima no pudo ganar el Torneo Apertura y tampoco clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores. ¿Cuánto impactó en lo anímico en el grupo y qué se está haciendo ahora para que en el Torneo Clausura sea una historia diferente?

Nos dolió porque se hicieron las cosas bien, por detalles nos quedamos afuera de las dos competiciones; quedamos lejos del Torneo Apertura y en la Copa Libertadores nos quedamos ahí, por detalles, y eso es lo que más incomoda porque tenemos un gran grupo y un gran cuerpo técnico, tenemos el soporte del club que está siempre atrás nuestro, nada nos faltó en cuanto al apoyo, solo nos faltó un poco más a nosotros adentro (del campo).

Manifiestas una autocrítica por parte de los futbolistas.

Obvio. Si no llegamos es por un poquito más de cada uno. Todos tenemos que hacer una autocrítica y ver el por qué de no llegar y eso es lo que ahora estamos haciendo, y trabajando para que en el Torneo Clausura no vuelva a suceder.

¿Los detalles que señalas, en el escenario local, acaso fueron no poder ganarle a rivales directos como Universitario y Sporting Cristal, y en ciudades de altura no poder rescatar puntos?

Sí, porque los partidos que había que ganar, se perdieron, y después tuvimos un montón de incidentes en el medio que no nos dejaron avanzar.

¿Cuáles incidentes?

Varias lesiones, expulsiones, en muchos partidos de altura quedamos con uno menos, por ahí en el primer tiempo, y esto obviamente te cuesta mucho más. Pero este semestre que viene esperamos hacer las cosas bien y tratar de cada uno hacer autocrítica y perfeccionar lo que veníamos errando.

Te quedaste a gusto con el desempeño del cuerpo técnico liderado por el entrenador colombiano Alejandro Restrepo. Es más, señalaste: ‘El que no lo quiera ver, está ciego’. ¿Por qué?

Porque el equipo sabe a qué juega. Se tiene una idea de juego. A veces se puede pactar el juego de una manera u otra, o no la podemos desempeñar de la mejor forma, pero la idea está, el trabajo se hace, el cuerpo técnico creo que hace un gran trabajo y todos acá estamos convencidos de eso, no solamente yo, sino todo el grupo, y el club también, por eso le dan el respaldo.

¿Qué otras virtudes le encuentras al técnico de Alianza Lima?

Trabaja mucho. Está siempre en los detalles tratando de que todo el mundo esté bien, es muy humano, -que es importante para todo el manejo de grupo-, se puede conversar tranquilamente, te pide un consejo cuando a veces yerra o mira que estamos yendo bien, pregunta y quiere saber qué vemos nosotros. Y eso es importante para la confianza nuestra y de él también para que sepa de que el grupo está a su favor y que todos queremos lo mismo en Alianza.

En defensa el equipo se mostró solvente, sin embargo, en ataque costó el juego asociativo y los delanteros carecieron de ocasiones de gol. ¿Vienen trabajando en ello para corregir esos errores?

Sí. Estamos trabajando en todo los que nos faltó. En el último tercio nos faltó bastante. No estuvimos tan claros. Y la creación, obviamente, si creas diez situaciones por partido, es más fácil hacer goles que si creas dos. Y estamos trabajando en eso. Todos estamos comprometidos con el club y con la cabeza puesta en el próximo semestre.

¿De qué manera se trabaja en el aspecto psicológico?

Estamos trabajando. Se tiene a un psicólogo y a un coach. En este aspecto se viene trabajando bastante para fortalecer el grupo y para que cada uno vea lo que necesita y mejore, porque cada pasito que mejoremos, será en pro del equipo.

En esta etapa del torneo, el equipo, al que ustedes llaman familia, a veces puede sufrir la salida de alguno de sus miembros. ¿Cómo ves en estos momentos a esta familia llamada Alianza Lima?

Más fuerte que nunca. El equipo está muy bien. Estamos terminando la mini pretemporada, ya pensando en lo que viene, y todos muy comprometidos sabiendo lo que tenemos que hacer.

Antes del Torneo Clausura, Alianza Lima jugará un cuadrangular internacional denominado ‘Copa Ciudad de los Reyes’ con la participación de Bolívar de La Paz, Atlético Nacional y Sporting Cristal. ¿Cuán importante será para los objetivos del 2024?

Son partidos lindos, con público, con nuestra gente, que nos va a servir para mostrar el trabajo que venimos haciendo y para ajustar cositas para lo que viene en el campeonato.

¿Qué juego debe de mostrar Alianza Lima en el Torneo Clausura para trazar una línea directa hacia el título nacional este 2024?

Jugar con la misma intensidad que jugamos la Copa Libertadores. Yo creo que es fundamental mantener el enfoque y la intensidad que pusimos en la Copa Libertadores, pero en el torneo local.

Antes el ‘Fondo Blanquiazul’ estaba cerca del equipo y ahora no se mira esa figura. Años atrás se miraba mucha más gente que estaba involucrada con el equipo ¿Es también un tema a corregir?

Los dirigentes que tienen que estar, están. Los acreedores son acreedores. Los dirigentes que tienen que estar, quienes integran la parte deportiva, están ahí, hasta el mismo gerente general también a veces aparece, pero los que tienen que estar, están.

La familia de Alianza Lima está unida. Dirigentes, técnico, jugadores e hinchas del equipo.

Todos pensamos y queremos lo mismo, si hay un mínimo problema, entre todos tratamos de solucionarlo y buscamos que Alianza tenga paz, pues acá cualquier movimiento vende.

Alianza Lima ahora cuenta con cinco delanteros: Hernán Barcos, Cecilio Waterman, Pablo Sabbag, Jeriel De Santis y Kevin Serna. ¿Al equipo lo notas fortalecido o piensas que con una adquisición adicional podrìa estar mejor?

Yo creo que el equipo está muy bien, pero si el entrenador o el club, creen que falta algo, que pueden incrementar algo, siempre es bienvenido y estamos todos para sumar. Al que le toque lo va a aprovechar y hacer de la mejor manera.

Te lo pregunto porque últimamente cada vez que se abre un mercado de pases, por parte del hincha surge el deseo de poder contar con Paolo Guerrero, hoy en la Universidad César Vallejo... ¿Te gustaría tener a Guerrero como compañero en Alianza?

Obviamente. Paolo (Guerrero) es un jugador que cualquier club lo quiere tener. Sobra la experiencia que tiene y lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, y, obviamente, también sé de que él quiere llegar a Alianza Lima algún día, así que, ojalá que se pueda dar.

La selección peruana ya empezó a jugar la Copa América. ¿Qué le avizoras a ‘la Bicolor’ en la justa continental?

La selección peruana tiene varios jóvenes que vienen surgiendo y que lo vienen haciendo bien, y jugadores de experiencia que los pueden complementar. Así mismo, tienen un buen entrenador que sabe lo que hace y lo que quiere, así que, esperemos que tenga una gran Copa América.

¿Ves a la selección peruana avanzando de la fase de grupos?

Ojalá que sí. No la tiene fácil, obviamente. Pero, ojalá que sí. Por el Perú y por el fútbol peruano, ya que esto nos sirve a todos.

¿Qué jugador de la selección peruana te agrada su fútbol?

Paolo (Guerrero) y Lapadula (Gianluca). Yo miro a los delanteros. Tanto Paolo como Lapadula, son jugadores muy importantes para el Perú y yo creo que en esta Copa América le van a dar mucho.

¿Te gustaría tener en Alianza Lima a uno de esos jugadores habilidosos como el seleccionado nacional Piero Quispe?

Quispe (Piero) es un gran jugador. Lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Hoy está en México. No ha tenido por ahí tanta continuidad, pero es un jugador importante que creo que tiene futuro y, después, todo jugador que está en la selección es bueno, sino no estaría en la selección...

¿Cuál es tu relación con Christian Cueva?

Con Christian (Cueva) hemos hablado un montón de veces por una u otra cosa, pero nunca tuve problemas. No somos amigos, pero nunca tuve problema ni con Christian ni con nadie, y con todos esos que se dice que yo tengo problema y que nunca he tenido problema. Son cosas que salen y si uno tiene que salir a declarar o a defender cada cosa que dicen, viviríamos en la prensa y no es el caso y tampoco es la idea. Con Carlos (Zambrano) también se dijo que tuve problema, pero acá estamos y nos ayudamos cada vez que podemos.

¿Miras pódcast? ¿Te agradan esos programas?

No los veo, no veo la televisión, trato de enfocarme en mi familia, en mi trabajo, en el club, no soy de ver mucho redes sociales ni la televisión.

Es bueno para ti que estés centrado en tu trabajo y se nota que tienes un norte definido...

Yo sé quien soy, y después lo que puedan decir de mí, el 90 por ciento de los que me critican, son mentiras, entonces, para qué me voy a poner a contestarle a todos y darle oído a cosas que por ahí esperan que yo les conteste. No. No vivo de eso yo. Yo tengo mi familia que es lo más importante, mi trabajo, mi negocio, y estoy pensando en el mañana, en el futuro, ver qué hago y qué no hago, entonces, tengo cosas más importantes que estar escuchando a gente que no vale la pena.

Hernán, para terminar. ¿Tienes definido hasta cuándo vas a jugar de manera profesional?

Me estoy sintiendo bien. Yo voy semestre a semestre. O año a año. No le doy mucha bola a la edad, sino a cómo yo me sienta. Hoy me siento bien, me siento capaz, estoy tranquilo. Y si Dios quiere, puedo jugar un año más. Todavía estoy teniendo ofertas de clubes...

Cuéntame, por favor...

No, no te voy a contar nada (risas). Estoy teniendo algunas ofertas, pero la verdad es que estoy feliz en Alianza y estoy tranquilo acá, hasta que Alianza me diga gracias.





PING PONG

1.- ¿Quién es el más gracioso de Alianza Lima?

Creo que era Gabi (Gabriel Costa).

2.- ¿Quién baila mejor en el equipo?

El ‘negro’ de la Cruz (Ángel de la Cruz).

3.- ¿Quién canta mejor?

Pablo (Sabbag)

4.- ¿Quién es el más renegón?

Richi (Ricardo Lagos)

5.- ¿Quién se viste peor?

Hay varios, pero no lo sé. Difícil.

6.- ¿Quién se viste mejor?

Richi (Ricardo Lagos), Adrián (Arregui) y Seba (Sebastián Rodríguez), le meten estilo.

7.- ¿Quién pone la mejor música?

El ‘mono’ (Ángelo Campos)

8.- ¿A quién dicen que te pareces físicamente?

En el vestuario, nadie.

9.- ¿Qué sería de Hernán Barcos si no fuera jugador de fútbol?

No tengo idea. Creo que estaría trabajando en el súper (risas).





