Tras vencer a Paraguay, la Selección Peruana clasificó al repechaje mundialista, el mismo que lo pondrá frente a frente con Australia o Emiratos Árabes. En ese sentido, Jorge Luis Pinto se encargó de dar luces sobre lo que los dos equipos podrían ofrecer ante el conjunto bicolor.

“Enfrenté a Australia en la pasada Eliminatoria porque nos tocó el repechaje con ellos. Es un equipo más europeo, que presiona y de juego simple, de a un toque rápido. Emiratos Árabes es más técnico y tiene un centrodelantero extraordinario”, sostuvo el entrenador en diálogo con RPP.

Por otro lado, el DT consideró que la Selección Peruana está un paso adelante de sus probables rivales, pero ello no será motivo suficiente como para que los de Ricardo Gareca no tomen sus precauciones para no pasar malos momentos.

“Para mí Perú es favorito para ganar el repechaje. Los sudamericanos tenemos más dinámica, más toque de pelota, en general más fútbol”, agregó el también exentrenador de Alianza Lima, quien posee un importante cariño por parte de la hinchada blanquiazul.

Australia y Emiratos Árabes sueñan con enfrentarse a Perú

Australia y Emiratos Árabes jugarán el próximo 7 de junio del 2022 en Qatar para conocer al rival de la Selección Peruana. Aún nos se han definido los horarios ni el estadio para este encuentro definitorio, a la espera de que el ‘equipo de todos’ pueda salir victorioso.

Tras conocerse al representante de Asia, todo quedará listo para el partido de respesca ante el representante de Conmebol. Este encuentro se desarrollará entre el 13 o 14 de junio del 2022, según confirmó FIFA. Todavía no se conoce la hora.





