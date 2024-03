Queda exactamente una semana para el primer desafío de la Selección Peruana en la era Jorge Fossati, siendo Aldo Corzo el llamado a exigir compromiso y humildad a sus compañeros y a los fanáticos del combinado incaico, quienes consideran que el nivel de los rivales que tendrán los de la escuadra blanquirroja esta ciertamente por debajo de el del cuadro nacional.

“Sería un grave error subestimar a los rivales. Ellos ya jugaron ante selecciones como Brasil y Uruguay. Tenemos que ser humildes. Nosotros no minimizamos a nadie, pero estamos enfocados más en nuestra Selección y en hacer bien las cosas. Jorge (Fossati) tiene charlas que te motivan, aún faltan varios del grupo para que hable con todos del tema (sobre el mal momento). Ya lo conozco, él sabe como levantar grupos, tiene mucha experiencia. Sabrá darle el manejo indicado para cuando estén todos conversar y retomar el camino para levantarnos”, sostuvo al respecto en cuanto a los amistosos y el DT de la ‘Sele’.

Aldo Corzo también habló sobre la posibilidad de llevar la cinta de capitán de la Selección, aunque considera que también hay futbolistas como Guerrero, Yotún y Tapia que podrían llevarla, siendo un tema que no lo incomoda tanto a días del estreno de Jorge Fossati.

“Todos respetamos mucho la carrera de Paolo (Guerrero) y al mismo Paolo. Con él yo me llevo muy bien, tenemos una buena relación con el compañero. El recibimiento ha sido bueno, como siempre. Más allá del equipo que estés, tienes que apoyar a tu compañero. Es algo que no me había puesto a pensar. El capitán es Paolo Guerrero y cuando estaba, Pedro Gallese fue el capitán. Hay muchos jugadores que tienen una trayectoria importante aquí en la selección, afuera, como ‘Lucho’ Advíncula, Yoshimar Yotún, el mismo Renato Tapia, son varios jugadores que pueden estar con la cinta, pero más allá del brazalete, lo más importante es ser un líder con o sin ella. Claro, es linda llevarla en el brazo, un honor siempre, pero cualquiera puede ser capitán sin tener la cinta”, agregó.

Asimismo, se refirió a su nuevo compañero, Erick Noriega: “Recién lo he conocido hoy (viernes 15 de marzo) y lo he saludado, porque ayer jugó (con su equipo Comerciantes Unidos). Conociéndolo con mucho respeto y cariño. Cada vez que estamos en la selección es como una familia. Desearle lo mejor a él, si algún consejo puedo darle es que sea buen jugador y mejor persona. Eso lo va a involucrar mucho más en la selección y eso le va a servir no solo para su carrera, sino para la vida. Espero que le vaya muy bien, ha hecho los méritos para estar acá, por eso Jorge lo ha convocado y se lo merece”.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente.

El primero de los encuentros de preparación se disputará en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva de Matute, mientras que el segundo compromiso tendrá cita en el estadio Monumental de Ate. Es preciso señalar que ambos iniciarán desde las 8:30 p.m.

Ojo a un detalle, hay que tomar en cuenta que la escuadra blanquirroja también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio.

Cabe recordad que, tras el sorteo realizado por CONMEBOL, la Selección Peruana quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





