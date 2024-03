Felicidad pura, a la espera de poder debutar en un encuentro. Erick Noriega es una de las sorpresas en la reciente convocatoria de Jorge Fossati para los amistosos que la Selección Peruana disputará, este mes, ante Nicaragua y República Dominicana como parte de su preparación para disputar la Copa América en Estados Unidos. En ese sentido, fue el mismo zaguero nacional el encargado de dar detalles de su sentir al momento de enterarse que estaba en la nómina de ‘La Bicolor’.

“Tenía la esperanza (de ser convocado) por lo hecho en el Preolímpico Sub 23, pero no estaba seguro hasta que estuviera la convocatoria, así que me sorprendí un poco. Sin embargo aún no hablé con (Jorge) Fossati,pero sí con algunos del comando técnico”, sostuvo el jugador en diálogo con Liga 1 MAX.

Por otro lado, Noriega confesó que no se dormirá y seguirá trabajando con la consigna de ganarse un lugar en el ‘equipo de todos’, al cual llegará por primera vez y en el que espera demostrar todo su potencial para seguir recibiendo la confianza de Jorge Fossati.

“Tenemos que seguir entrenando, es la primera convocatoria de la Selección mayor, trabajar para tener minutos y seguir siendo convocado. Queda seguir trabajando, es un trabajo constante, del club, del comando técnico, espero ya estar allá y dar todo en los amistosos”, agregó el deportista de Comerciantes Unidos.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente.

El primero de los encuentros de preparación se disputará en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva de Matute, mientras que el segundo compromiso tendrá cita en el estadio Monumental de Ate. Es preciso señalar que ambos iniciarán desde las 8:30 p.m.

Ojo a un detalle, hay que tomar en cuenta que la escuadra blanquirroja también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio.

Cabe recordad que, tras el sorteo realizado por CONMEBOL, la Selección Peruana quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





