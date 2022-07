Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa para despedirse de la afición nacional, tras no renovar como director técnico de la Selección Peruana. La noticia de que no continuará vistiendo el buzo blanquirrojo sorprendió a los aficionados y generó malestar en los jugadores que han sido dirigidos por él, como es el caso de Aldo Corzo, lateral que fue usado en muchas oportunidades por el ‘Tigre’.

El defensa de Universitario de Deportes utilizó su cuenta de Instagram para dejarse un sentido mensaje al estratega argentino, con el que pudo disfrutar de estar en un Mundial, ya que para Rusia 2018 fue Corzo el lateral derecho que estuvo presente en aquel certamen internacional.

“Gracias ‘Profe’ por todas las enseñanzas y sobre todo por tenernos fe en todo momento. Nos hiciste creer que siempre se pudo. También gracias por la paciencia y cariño a todo el equipo de trabajo que estuvieron con nosotros estos años. Dios ilumine sus caminos siempre. El Perú los recordará y los llevara siempre en su corazón”, escribió.

Aldo Corzo tomó mayor protagonismo en la Selección Peruana en la era de Ricardo Gareca. Desde ese momento, acumuló 35 partidos bajo su dirección, siendo su etapa de mayor regularidad previo a Rusia 2018.

Más jugadores se sumaron a la despedidas

Los jugadores del combinado nacional no tardaron en expresar su tristeza al saber que Gareca no continuaría en el cargo. Gianluca Lapadula usó sus redes sociales para agradecer al DT por lo enseñado desde que lo conoció: “Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Gracias totales, Profe!””.

Por su parte, Pedro Gallese resaltó la fe que mostró el técnico por el jugador peruano: “Hemos crecido de la mano de Ricardo, además de su comando, porque siempre nos apoyó, siempre creyó en nosotros. Ha dejado un buen mensaje para nosotros, el cual hemos podido captar y debemos seguir por ese camino”.





