Sportivo Luqueño se alista para continuar su participación en la Copa Sudamericana. El conjunto paraguayo se medirá ante Defensa y Justicia por la segunda fase del campeonato y ya tiene confirmada su primera baja para dicho encuentro. Se trata de Alejandro Duarte.

Según pudo conocer Depor, Juárez FC todavía no ha liberado al ex guardameta peruano y por ello no podrá ser tomado en cuenta para este fase ante el equipo dirigido por Hernán Crespo.

Por otro lado, Alejandro Duarte ya entrena con el primer equipo del cuadro ‘Auriazul’ desde el viernes pasado, tras haber culminado el periodo de cuarentena al que tuvo que someterse después de llegar desde México.

El duelo de ida entre Sportivo Luqueño vs. Defensa y Justicia se jugará el miércoles en Luque, mientras que el choque de vuelta está programado una semana después en el estadio estadio Norberto Tomaghello.

Sportivo Luqueño recibió carta de convocatoria de la FPF por Alejandro Duarte

Tras la duda en la llegada de Pedro Gallese a la segunda fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y la expulsión de Carlos Cáceda en el último partido de la bicolor ante Brasil, Ricardo Gareca comenzó a buscar más opciones para ocupar esa posición, de tal forma que puso el ojo en Alejandro Duarte.

El portero de nacionalidad peruana fue recientemente fichado por Sportivo Luqueño de la Primera División del fútbol guaraní, luego de desvincularse de FC Juárez de la Liga MX. Y precisamente hasta la directiva de su nuevo club es que llegó una carta de la FPF.

En conversación con Depor, Isidro Candia, gerente deportivo de Sportivo Luqueño, confirmó que la Federación Peruana de Fútbol envió una carta de convocatoria, con miras a los próximos partidos de la Selección Peruana ante Chile y Argentina.

