FIFA dio a conocer un nuevo ranking de países, en el que la Selección Peruana trepó cinco casillas, para dejar el puesto 27 y subir hasta el 22. Con ello, recuperó algunos lugares que había perdido tras un irregular inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Si bien no es la mejor clasificación de la era Ricardo Gareca, se mantiene aún muy arriba del lugar 59 de la tabla, que fue cuando el ‘Tigre’ tomó las riendas del combinado nacional para hacer historia en cuanto certamen le tocara disputar con el equipo de todos.

Y es que, con el entrenador argentino en el banquillo, la Selección Peruana no solo logró volver a una cita mundialista después de 36 años y llegar a la final de una Copa América, sino que también se estableció en el puesto 10 del ranking FIFA (octubre 2017), hecho histórico en nuestro balompié.

Cabe destacar que, en la actualidad, el combinado blanquirrojo se ubica en el sexto lugar de los equipos CONMEBOL, sitio que espera cambiar pronto con una remontada soñada en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde aún está en el último lugar de la tabla de posiciones.

Evolución de la Selección Peruana en ranking FIFA

MES AÑO PUESTO EVENTO Marzo 2015 59 Llegada de Gareca Junio 2015 61 Inicio Copa América ↓ Julio 2015 46 Fin Copa América ↑ Octubre 2015 50 Inicio Eliminatorias Rusia 2018 ↓ Junio 2016 48 Inicio Copa América Centenario ↑ Julio 2016 34 Fin Copa América Centenario ↑ Marzo 2017 18 Reinicio Eliminatorias Rusia 2018 ↑ Junio 2017 15 - ↑ Septiembre 2017 12 - ↑ Octubre 2017 10 Mejor posición histórica ↑ Noviembre 2017 11 Fin Eliminatorias Rusia 2018 ↓ Junio 2018 11 Inicio Mundial Rusia 2018 = Julio 2018 19 Fin Mundial Rusia 2018 ↓ Junio 2019 21 Inicio Copa América ↓ Julio 2019 19 Fin Copa América ↑ Octubre 2020 22 Inicio Eliminatorias Qatar 2022 ↓ Mayo 2021 27 Inicio Copa América ↓ Agosto 2021 22 Ranking actual ↑

Tabla elaborada con información de Luis Cruz

¿Vuelve el público a los partidos de la Selección Peruana?

A falta de poco más de 20 días para el reinicio de las Eliminatorias, la FPF buscará que la Selección Peruana pueda disputar sus partidos ante Venezuela y Uruguay con público en las tribunas del Estadio Nacional. Tras la venia de CONMEBOL, para que se pueda jugar con un porcentaje de espectadores, todo queda en las manos del Gobierno Central.

Por esa razón, el ministro de salud Hernando Cevallo, fue consultado sobre la posibilidad de que el jugador número ‘12′ pueda volver a las tribunas. “Este fin de semana podemos tener una decisión, hay que evaluar bien todo esto, preguntarle a los técnicos que han venido siguiendo este tema en particular y se toma la decisión”, sostuvo en dialogo con Ovación.

Según lo precisado por Antonio García Pye, gerente de selecciones, la solicitud al MINSA no tardaría en llegar. “Estamos evaluando distintos temas, supongo que en los próximos días vamos a tener una decisión. No tengo conocimiento (sobre un pedido formal de la FPF), pero al despacho ministerial no ha llegado”, afirmó.

