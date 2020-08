Alexander Callens es uno de los deportistas que aspiran a llegar a la Selección Peruana que mejor cumplen uno de los requisitos de Ricardo Gareca: tener continuidad en su equipo. El defensa nacional pasó los 100 partidos con New York City, cuadro en el que compartió experiencias con grandes y reconocidos futbolistas mundiales.

“Cuando llegué, me encontré a David Villa, que era el capitán, a Andrea Pirlo. Con los días fui conociéndolos y me sentí muy bien desde el primer día en el club. Como defensa, tengo problemas porque cada vez vienen más estrellas y mejores jugadores. Me dijeron ‘Ironman’ cuando llegué, fue en mi primer año y jugué todos los partidos. Soy muy fanático de los comics y ahora somos ‘La banda’”, sostuvo en entrevista para la MLS en Español.

Alexander Callens es consciente de que su sueño por defender a la Selección Peruana nació en el Callao. Incluso, reafirmó su hinchaje por el club rosado, recordando los pasajes en los que le tocaba ir al estadio como hincha.

“La afición está apoyando desde antes de entrar al estadio. Eso me hace acordar a mi ciudad, a mi Callao. Siempre he sido del Sport Boys. Mi padre me llevaba al estadio desde muy niño. Soy como el hincha se metió al campo a jugar”, agregó el futbolista nacional.

Alexander Callens fue eliminado, pero dejó su huella en la ‘MLS is back’

Las buenas noticias que llegan desde la MLS en gran medida se debe al buen momento de Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Edison Flores y, sobre todo, Alexander Callens, quien tiene bien ganado su puesto con el New York City. Incluso el defensor de la Selección Peruana logró que su nombre aparezca en el equipo ideal de octavos de final de la MLS is Back Tournament.

La Major League Soccer elaboró un XI con los futbolistas que mejor rendimiento tuvieron en dicha etapa. Alexander Callens es uno de los defensores considerados, además de los integrantes de Philadelphia Union, Kair Wagner y Mark McKenzie.

