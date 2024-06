La Selección Peruana empató 0-0 ante Chile en su debut en el Grupo A de la Copa América 2024 en un partido donde la defensa marcó un punto alto en el resultado final. Entre ellos, Alexander Callens. Ordenado, agresivo en el quito y demostrando la experiencia en esta clase de encuentros. Lamentablemente, el zaguero del AEK Atenas salió a pocos minutos del final (lo reemplazó Luis Abram) por una lesión que no imaginó sufrir en el preciso momento en que la bicolor luchaba palmo a palmo por llevarse un triunfo del AT&T Stadium de Arlington.

Tras la igualdad ante los pupilos de Ricardo Gareca, Callens atendió a los medios en zona mixta. “No me lo imaginé, me dio un calambre, me sentía bien físicamente y en esa jugada me pasó eso, pero no es nada grave gracias a Dios, ahora toca recuperarme para poder estar el siguiente partido”, afirmó el defensor.

Analizando lo que fue el empate sin goles en el debut, Alexander Callens explicó que “el partido fue un tiempo para cada uno, Chile hizo su juego en el primer tiempo, pero la segunda parte adelantamos las líneas, muy contento por el equipo, no era un partido fácil y cada día estamos dando un buen paso”.

Al confirmar que el motivo de su salida frente a Chile no fue más que un calambre, Callens ya piensa en el siguiente rival, Canadá, selección ante la que apunta a ser titular. “Jugó bien ante Argentina, todos los partidos serán finales, ahora toca descansar y pensar en lo que viene”.

Alexander Callens salió a pocos minutos del final frente a Chile.

Después del partido en el AT&T Stadium, Texas, la Selección Peruana jugará su segundo partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 2 del Grupo A. Su próximo rival será Canadá, y este encuentro está programado para el martes 25 de junio en el Sporting Park (Kansas City), a las 5:00 de la tarde (hora de Perú). La transmisión estará disponible a través de DSports (DIRECTV) para toda América Latina y América TV en Perú.





Fixture y resultados de Perú en la Copa América

Perú 0-0 Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

| 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS) Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Tabla de posiciones del grupo de Perú en Copa América

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Perú 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Chile 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Canadá 1 0 0 1 0 2 -2 0

Perú y Chile empataron sin goles en el inicio de la Copa América. (Foto: AFP)

