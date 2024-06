Perú vs. Chile chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV (Canal 4) y DSports (DIRECTV), por la primera jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Este compromiso está programado para el viernes 21 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington (Texas, Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Perú llega a este partido después de vencer por 1-0 a El Salvador, en el duelo disputado el pasado 14 de junio en el Subaru Park. A pesar de partir como favorito y tener mayor tiempo la posesión del balón, la ‘Blanquirroja’ fue incapaz de generar ocasiones claras y una solitaria aparición de Edison Flores en el primer tiempo le dio la victoria. Así pues, el funcionamiento colectivo del equipo dejó muchas dudas.

Por ahora no se ven los automatismos del 3-5-2 que busca implantar Jorge Fossati y eso se notó no solo frente a los salvadoreños, sino también en el 0-0 ante Paraguay en Lima. El juego interior es una de las deudas de la ‘Bicolor’, puesto que ni Piero Quispe, Sergio Peña o André Carrillo fueron capaces de ofrecer algo distinto.

Chile, por su parte, llega a este compromiso después de vencer por 3-0 a Paraguay en su último duelo de preparación previo a la Copa América. El elenco dirigido por Ricardo Gareca continúa mostrando una buena versión y llega a este estreno copero con altas expectativas para pasar como uno de los líderes del Grupo A. Eduardo Vargas (2) y Víctor Dávila fueron los autores de los tantos ante la ‘Albirroja’.

Hablan los protagonistas

En su última conferencia de prensa en Dallas, Jorge Fossati habló sobre cómo se siente al afrontar una nueva Copa América como entrenador. “Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando y no me gusta andar con poses de que para mí es un partido. Estoy nervioso como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad. Esa ansiedad, ese nerviosismo, por supuesto trato de dominarlo porque no es lo que le tengo que pasar a los jugadores”, explicó.

Asimismo, recalcó que su plantel está motivado de enfrentar un reto que de por sí será complicadísimo. “Lo que buscamos es que en estos momentos los futbolistas estén motivados. Lo mío es eso, tratar de estar equilibrado emocionalmente para lo que le paso a los jugadores. No voy a negar que a pesar de los 800 años que tengo y de 10 mil partidos que he jugado, siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. En este caso, este tiene ciertas particularidades que lo refuerzan”, agregó.

En la vereda de enfrente, Ricardo Gareca le deseó suerte a Jorge Fossati en este proceso con la Selección Peruana. “No tengo una amistad con Jorge (Fossati), pero sí un gran respeto. Sé de su gran trayectoria en el fútbol y nos hemos cruzado en partidos en Uruguay yo dirigiendo a Vélez. Le deseo lo mejor. Creo que está capacitado para todos los desafíos que tiene Perú”, sostuvo el ‘Tigre’.

Perú: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Amistoso internacional 14/06/24 Perú 1-0 El Salvador Amistoso internacional 07/06/24 Perú 0-0 Paraguay Amistoso internacional 26/03/24 Perú 4-1 República Dominicana Amistoso internacional 22/03/24 Perú 2-0 Nicaragua Eliminatorias 2026 21/11/23 Perú 1-1 Venezuela

Chile: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Amistoso internacional 11/06/24 Chile 3-0 Paraguay Amistoso internacional 26/03/24 Francia 3-2 Chile Amistoso internacional 22/03/24 Albania 0-3 Chile Eliminatorias 2026 21/11/23 Ecuador 1-0 Chile Eliminatorias 2026 16/11/23 Chile 0-0 Paraguay

Perú vs. Chile: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Eliminatorias 2026 12/10/23 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2022 07/10/21 Perú 2-0 Chile Eliminatorias 2022 13/11/20 Chile 2-0 Perú Copa América 2019 03/07/19 Chile 0-3 Perú Amistoso internacional 12/10/18 Chile 0-3 Perú

Perú vs. Chile: ¿a qué hora juegan?

Perú y Chile se enfrentan este viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos. El partido está pactado para jugarse en el AT&T Stadium desde las 7:00 de la noche, en el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 9:00 p.m.

Perú vs. Chile: ¿en qué canales ver el partido?

La señal que se encargará de transmitir el ‘Clásico del Pacífico’ es DIRECTV, que tiene todos los derechos televisivos para pasar la Copa América 2024 en Latinoamérica por DSports (DGO en su versión de streaming). Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana podrán ser vistos también por América TV. Respecto a Chile, este choque estará disponible en Chilevisión. Recuerda que en Depor te haremos vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR