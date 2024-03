Este lunes fue un día clave para la Selección Peruana, pues Jorge Fossati dio a conocer a sus primeros 29 futbolistas convocados para los compromisos amistoso de marzo frente a Nicaragua y República Dominicana. De esta manera, Alexander Callens fue el primer citado en arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ponerse a disposición del director técnico uruguayo, pisando suelo peruano esta noche proveniente de Grecia.

Debido a que el AEK Atenas recién volverá a jugar un partido oficial por el campeonato griego a finales de este mes, el zaguero de 31 años quedó libre y no dudó en viajar lo más pronto posible para que el comando técnico de la ‘Blanquirroja’ pueda trabajar con él desde mañana, en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Esto ya había sido confirmado con antelación por el propio Fossati, quien lo mencionó en su conferencia de prensa.

Callens será importante para que el ‘charrúa’ pueda consolidar su línea de tres en su esquema táctico, basado en un 3-5-2 que le ha dado mucho éxito en sus anteriores equipos. Si bien no será una tarea sencilla, el último precedente es el que vimos en Universitario de Deportes, en donde no tardó en implementarlo en un plantel que él no había armado, pero al que convenció desde el primer día hasta sacarlo campeón nacional.

Precisamente al respecto, Fossati fue muy claro en el diálogo que tuvo con los medios de comunicación. “Es lo que vamos a plantear de entrada como posibilidad de distribución de los jugadores dentro de la cancha. Como ya he explicado muchas veces, para nosotros lo esencial es la idea general que se puede llevar a cabo con distintos sistemas”, explicó.

Eso sí, si bien aclaró que tiene una predilección especial por el 3-5-2, eso no significa que sea inflexible al momento de variar de sistema si así lo requiere el contexto, el rival o la disponibilidad de sus futbolistas. “Ahora, si me dan para elegir, este es el sistema que me gusta más. No estricto, no tiene por qué ser 3-5-2, de hecho en todos lados he modificado el sistema en distintos momentos y en distintas situaciones”, agregó.

En cuanto al presente por el que está atravesando Alexander Callens, llega a esta convocatoria de la Selección Peruana con continuidad y siendo determinante en el AEK Atenas. Precisamente el último fin de semana marcó su segundo tanto en la Superliga de Grecia, en la goleada por 4-0 sobre el Lamia. Hasta la fecha ha disputado 19 encuentros en el balompié griego y es indiscutible en la zaga del cuadro dirigido por Matías Almeyda.

Su préstamo con las ‘Águilas Bicéfalas’ culmina el 30 de junio de este año y en teoría tendría que volver al Girona, donde tiene contrato hasta mediados del 2025. Eso sí, si los griegos quedan satisfechos con su rendimiento y consideran necesario comprar su pase, podrían hacerlo sin ningún problema. Callens se siente importante en su club desde el primer día, por lo que sería una buena movida para su carrera.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati, la Selección Peruana comenzará a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.

Los convocados de Jorge Fossati:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal),

Pedro Gallese (Orlando City), Diego Romero (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar) y Renato Solís (Sporting Cristal), Defensas: Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord),

Anderson Santamaría (Atlas), Erick Noriega (Comerciantes Unidos), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United), Carlos Ascues (César Vallejo), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Trauco (Criciúma), Oliver Sonne (Silkeborg IF) y Marcos López (Feyenoord), Volantes: Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (Malmö FF), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Punas UNAM) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal). Atacantes: Franco Zanelatto (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), Paolo Guerrero (César Vallejo), Edison Flores (Universitario) y José Rivera (Universitario).





