El cuadro íntimo pasa por su peor momento en lo que va del Torneo Apertura al encontrarse en la quinta casilla con 12 unidades, siete menos que Sporting Cristal y cinco menos que Universitario de Deportes. Como se recuerda, el equipo blanquiazul cayó tres veces y dos de ellas han sido ante rivales directos: los cremas y los celestes, por lo que sus chances para ganar esta primera parte del campeonato se ven mucho más complicadas.

Por su parte, Alejandro Restrepo viene siendo cuestionado, sobre todo, a raíz de los replanteos fallidos en las tres derrotas que protagonizó el equipo. Asimismo, se ha dejado notar que su sistema predilecto de 3-5-2 todavía no termina de afianzarse y no se hace sostenible a lo largo de 90 minutos. Parece no encontrarse un mediocampo ideal y el trabajo defensivo sigue generando dudas; mientras que en el ataque las opciones no son amplias (Waterman y Barcos) y, sobre todo en el clásico ante Universitario, padeció de falta de eficacia.

Sin embargo, más allá de que el equipo parece no terminar de engranarse, desde el área deportiva de Alianza Lima confían en el trabajo que viene haciendo el entrenador colombiano y creen que, más que una involución, los errores pueden irse corrigiendo. Por tanto, no se ha contemplado la salida del técnico ni tampoco se han puesto condiciones o fechas límite para definir su continuidad.

Más allá de este respaldo, sí se considera que un buen resultado en el duelo de este miércoles ante Cienciano es urgente, pero no únicamente desde el marcador, sino que también se espera una mejoría desde lo futbolístico. Como se recuerda, el cuadro íntimo viene preparándose para el inicio de la Copa Libertadores, uno de sus mayores retos esta temporada, y aguardan que el equipo tome un mejor rumbo para cuando llegue ese momento.

Ganar o ganar

A lo largo de las siete fechas del Torneo Apertura, Alianza Lima ha sumado cuatro victorias, cero empates y tres derrotas, con un saldo de ocho goles en contra y 13 a su favor. El siguiente gran reto lo tendrá este miércoles 14 de marzo a partir de las 6:30 pm en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Como se recuerda, el mal antecedente para el conjunto íntimo es que en su primera salida a la altura, ante ADT en Tarma, cayó por el marcador de 2-0 y, desde el juego, fue el partido con el desempeño más bajo a nivel colectivo.

Por otro lado, para el duelo ante el ‘Papá', Alianza Lima tendrá de vuelta a Franco Saravia, tras cumplir su fecha de suspensión, y se perfila para ser el arquero titular. Asimismo, se espera que Catriel Cabellos también pueda estar apto tras superar el dolor lumbar que lo aquejó en los últimos días. Por otro lado, se maneja la chance de que Cristian Neira sea parte de la delegación que parta con el resto del equipo a la ciudad imperial, lo que significaría su primera convocatoria.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta caída por 2-1 a manos de Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el miércoles 13 de marzo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su opción digital vía Liga 1 Play.

En vista de que suman tres derrotas en lo que va de la temporada y están quintos en la tabla de posiciones con 12 unidades, los 'Íntimos' no tienen margen de error y necesitan dar el golpe en la altura de Cusco si desean revertir esta complicada situación. El 'Papá' también está necesitado, ya que al jugar de local tendrá la oportunidad de alcanzar los 15 puntos si gana. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por la fecha 10 del Clausura 2023, con un 0-0 en el marcador final.





