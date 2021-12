La Selección Peruana cerró el 2021 en zona de repechaje, en las Eliminatorias a Qatar 2022. Restan cuatro partidos más por disputar, por lo que el equipo debe seguir puliendo detalles, para así llegar a las mejor manera, así lo dio a conocer Alexander Callens.

El defensa del New York City FC manifestó que el trabajo debe continuar, para mantener el nivel que se mostró a lo largo del año. Solo así se podrá concretar el ansiado pase a Qatar 2022. “Si seguimos como acabamos este 2021, vamos a lograr la meta de llegar otra vez al mundial”, sostuvo en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, se refirió a su presente en la ‘bicolor’, pues pasó a ser una de las piezas claves en los onces que colocó Ricardo Gareca a lo largo del año: “Para llegar a la selección, hay que mantener un gran nivel. Hay que seguir trabajando, nos quedan algunos partidos de enero a marzo, así que vamos a tratar de llegar al máximo para darle la confianza al entrenador”.

Los duelos pendientes que tiene la selección son contra Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay. El panorama ideal es que se pueda sumar la mayor cantidad de puntos en dichos partidos, para así asegurar el cupo a Qatar 2022, ya que actualmente se tiene 17 puntos.

Buen rendimiento en la MLS

Alexander Callens selló el pase a la final de la Conferencia Este de la MLS, tras el gol que marcó en la tanda de penales contra New England Revolution, luego de 120 minutos de juego. Su actuación fue ovacionada y reconocida por los hinchas, ya que ha logrado ganarse el puesto de titular indiscutible en 28 cotejos de esta temporada.

Esta confianza fue la que permitió que lo eligieran para cerrar la tanda de los 12 pasos, hecho que no se esperaba el defensa. “Hasta a mí me sorprendió que los entrenadores me pongan como último [en la última definición por penales]. Durante la semana practicamos y tenía la confianza”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.