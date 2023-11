Toca replantearse. Un nuevo episodio preocupante sumó la Selección Peruana, el último martes, luego de empatar 1-1 con Venezuela y reafirmarse como el último de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026. Esto lo sabe bien Alexander Callens, quien fue uno de los más afectados por el resultado contra los llaneros, el mismo que considera ha causado un golpe duro en la interna del equipo, el cual deberá verse fortalecido en los próximos meses para comenzar a jalar el barco hacia adelante.

“La verdad es que estamos últimos y a nadie le gusta estar así porque no estamos acostumbrados a esto. El camino que nos queda para salir de esto es estar juntos y trabajar”, sostuvo el zaguero nacional en diálogo con los medios de prensa tras el partido.

Callens sabe que el resultado contra Venezuela no fue el mejor, pero también es consciente de que sus compañeros lo dejaron todo en el campo por conseguir un resultado que saque a la Selección Peruana de esa incómoda posición, aunque el desenlace no se dio de la manera esperada.

“Veo las caras de mis compañeros y sé que lo dieron todo. Acabó el partido, lo vi a cada uno y sus ojos me dijeron que lo entregaron todo. Como la situación está mal, todo lo ven así. Hay que trabajar, tenemos mucho tiempo para replantear”, acotó.

Por otro lado, Callens explicó las decisiones de Juan Reynoso con relación a los cambios realizados a jugadores como Piero Quispe y Joao Grimaldo (habían sido los más desequilibrantes del equipo bicolor en el partido) en la segunda mitad, indicando que el rigor del partido no permitió que puedan completarlo.

“Los que iniciaron tienen dos o tres partidos por Clasificatorias. No es lo mismo. Mucha gente habla de que están para 90′, pero la intensidad es otra, los otros equipos ya están formados y si no haces cambios, no van a ayudar”, concluyó el defensa del cuadro bicolor.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





