“Si supiera que estoy haciendo mal las cosas, daría un paso al costado, pero -hoy- no siento que sea así”, fue la frase que Juan Reynoso dejó en conferencia de prensa, tras el empate 1-1 con Venezuela por la sexta jornada de clasificatorias, reafirmando su postura de mantenerse en el cargo de director técnico, a pesar de los malos resultados obtenidos desde que asumió las riendas de la Selección Peruana. Últimos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, apenas dos puntos, una oncena que no logró sostener en las primeras fechas y una relación distante con las graderías. Esta es la radiografía del ‘Ajedrecista’ en la Videna.

Minutos antes del pitazo final de la contienda, el “Fuera, Reynoso” -como también se escuchó en el Hernando Siles de La Paz y en otras tristes jornadas- se adueñó del Estadio Nacional, siendo un claro ejemplo del clamor popular de una fanaticada que se cansó de esperar buenos resultados o, por lo menos, un rendimiento que los invite a soñar con una mejora del equipo.

Todo esto ocasionó que la presencia de Reynoso al frente de la Selección Peruana llegue a su fin. Según detalló RPP, el área legal de la FPF ya está trabajando el los puntos para su desvinculación, luego de aceptar la recomendación brindada por el área deportiva, encabezada por Juan Carlos Oblitas.

La postura de Reynoso sobre la decisión de Oblitas

La conferencia de prensa del entrenador nacional estuvo muy movida y la consulta sobre su posible salida no se hizo esperar, teniendo una respuesta directa por parte del ‘Ajedrecista’, quien confirmó que no había tenido comunicación directa alguna con el encargado del área deportiva de la FPF.

El DT de la blanquirroja también se refirió a la posible solicitud que realizó Juan Carlos Oblitas (según Liga 1 Radio, el director deportivo de la FPF pidió la renuncia del estratega): “Yo, la verdad, no sé nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo tuvo que haber dicho en el vestuario. Quiero pensar que es una situación que no es real”.

Los números de Reynoso en 2023 con Perú

Si bien Juan Reynoso llegó en medio de mucha ilusión a la Selección Peruana, nunca encontró un tablero que le permita al equipo continuar el camino dejado en los dos últimos procesos. Tuvimos presencia en Rusia 2018 y alcanzamos el repechaje para Qatar 2022; sin dejar de mencionar el segundo lugar de la Copa América 2019. peridiendo la final contra Brasil, anfitrión del certamen. Aquí, un recuento de los partidos del ‘Ajedrecista’ en este 2023.

FECHA COMPETENCIA PARTIDO 25/03 Amistoso Alemania 2-0 Perú 28/03 Amistoso Marruecos 0-0 Perú 16/06 Amistoso Corea del Sur 0-1 Perú 20/06 Amistoso Japón 4-1 Perú 07/09 Eliminatorias Paraguay 0-0 Perú 12/09 Eliminatorias Perú 0-1 Brasil 12/10 Eliminatorias Chile 2-0 Perú 17/10 Eliminatorias Perú 0-2 Argentina 16/11 Eliminatorias Bolivia 2-0 Perú 21/11 Eliminatorias Perú 1-1 Venezuela

Los registros de Reynoso en Perú

PARTIDOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GF GC DG 14 4 3 7 10 15 -5

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





