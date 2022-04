André Carrillo es uno de los cinco futbolistas de la Selección Peruana que lleva más tiempo militando en el exterior. Desde 2011, cuando dejó Alianza Lima, la ‘Culebra’ ha derrochado lo mejor de su fútbol por clubes de Europa y Asia. Razón por la cual se ha convertido en un prestigioso embajador de nuestro balompié y pieza importante del equipo que dirige Ricardo Gareca.

Ya con 30 abriles en el calendario, es un buen momento para analizar qué nos va a quedar después de que el hombre del Al-Hilal no esté más en un campo de juego. Pasan los años y es una tarea cada vez más ardua (y urgente) encontrar algún prospecto que se asemeje a las extraordinarias características que posee el jugador formado en Esther Grande de Bentín.

Cualidades que lo hacen único

Potencia, desborde, gambeta, velocidad, toque y definición, son las virtudes que convierten a André Carrillo en un futbolista de clase internacional. Con el pasar del tiempo ha ido puliendo cada una de estas habilidades. Unas más que otras. Desde que arribó a Sporting Lisboa, pasando por Benfica y Watford, hasta emigrar a la liga de Arabia Saudita.

Si hay algo que fue aprendiendo, es que el fútbol moderno ya no permite tener extremos individualistas. Comprendió que el juego asociativo lo haría aún más importante en ofensiva. Aprendió a soltar el balón en los momentos precisos. Los recorridos ya no los realiza en un sentido, también aprovecha su rapidez para avocarse en funciones defensivas.

André Carrillo tuvo un excelente paso por el Sporting de Lisboa. (Foto: zerozero.pt)

Por más que los rivales puedan tener estudiados sus movimientos, siempre se las ingenia por dejarlos regados en el campo de juego. Su rapidez mental es realmente relevante. La sensación de peligro que transmite es cada vez más palpable.

Se trata de un futbolista polivalente. Puede jugar sin ningún problema en ambos extremos del campo de juego y hasta lo ha hecho de ‘falso 9′. Esto último se pudo ver en el encuentro en Lima ante Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022. Su vocación de ataque no se ve limitada por una ubicación.

Influencia con sus colores

Con la Selección Peruana supo hacerse importante en el tiempo. En un inicio era uno de los que más críticas recibía. Tal vez porque se esperaba más de él, quien brillaba en el Viejo Continente, pero no respondía de la misma forma cuando se calzaba nuestra camiseta. Hoy esos señalamientos se convirtieron en elogios. André se ha ganado un lugar fijo en la pizarra del ‘Tigre’. Solo hace falta ver sus estadísticas en el tiempo más reciente.

Desde que André Carrillo se estrenó en el combinado patrio, en la Copa América 2011, ha firmado once anotaciones. Pese a no ser hombre de área, se ubica como el quinto jugador en actividad con mas goles en el equipo de todos. El 82 % de sus goles los marcó a partir del 2017. Tres en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022, siendo el segundo máximo artillero de Perú.

Año Torneo Rival al que le anotó 2012 Amistoso Costa Rica 2015 Copa América Paraguay 2017 Eliminatorias Rusia 2017 Venezuela 2018 Amistoso Arabia Saudí 2018 Amistoso Croacia 2018 Mundial Rusia 2018 Australia 2020 Eliminatorias Qatar 2022 Paraguay (2) 2020 Eliminatorias Qatar 2022 Brasil 2021 Copa América Brasil Ecuador 2021 Copa América Brasil Venezuela

Como viene ocurriendo con todo el plantel bicolor, Ricardo Gareca logró su mejor versión. Al mando del argentino registra siete asistencias y diez tantos, siendo el gol más importante ante Australia en Rusia 2018. Aquella anotación que hizo gritar un gol peruano en una Copa del Mundo después de 36 años.

Su lugar en el mundo

Este 2022 cumplirá su cuarta temporada en Al-Hilal. Firmar por el conjunto asiático le costo la desaprobación de gran parte de la hinchada. Incluso, cuando el 2019 renovó su vínculo, Ricardo Gareca no lo tomó nada bien. “Le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, afirmó.

Carrillo, como siempre, respondió dentro del campo y se convirtió en una de las figuras de su equipo. Hasta la fecha ha ganado siete títulos en más de 130 partidos. Además registra 27 goles y 17 asistencias. Los mejores números de su carrera, superando incluso su gran paso por el Sporting Lisboa.

André Carrillo ha ganado siete títulos con el Al-Hilal. (Foto: Al Hilal)

Los títulos más importante que ha ganado con el club de Riad son dos Champions League de Asia. La primera vez que ganó el torneo más importante de dicho continente, fue muy bien recompensado por uno de los dueños de su equipo. Así lo contó hace unos meses en una entrevista con Jesús Alzamora.

“Me acuerdo que, cuando campeonamos las Champions de Asia, se acercó un príncipe y me dijo: ‘Hey, Carrillo, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo que has hecho por el club’ y me regaló un relojito. Y en otra oportunidad, otro también me dio un relojito”, detalló.

Escaso recambio

“Está en el tiempo límite como para poder llegar”, fueron las palabras del ‘Tigre’ tras ser consultado sobre la posible presencia de André Carrillo en el partido de repechaje. Estas palabras dieron un poco de tranquilidad y esperanza a los hinchas, ya que saben perfectamente que se trata de un futbolista que es muy complicado de reemplazar.

Queda muy claro que ante Paraguay no se sintió mucho su ausencia, porque el rival no fue de mucha exigencia y solo bastó una noche mágica de Christian Cueva. Sin embargo, el choque que se jugará el próximo 13 de junio en Doha, será más complicado y se necesitará jugadores que estén acostumbrado a disputar este tipo de encuentros.

Pese a que Edison Flores no desentonó contra los guaraníes, no termina aportando lo mismo en ofensiva que la ‘Culebra’. Su labor es más táctica. Y es ahí donde nace una interrogante. ¿Perú cuenta con un futbolista con las mismas características futbolísticas del ex Benfica?

Edison Flores, Gabriel Costa y Raziel García son las principales opciones de André Carrillo en la Selección Peruana. (Fotos: Agencias)

Los primeros nombres que saltan a la palestra son los Gabriel Costa (32años) y Raziel García (28 años). El volante de Colo Colo muestra algunas similitudes. Le gusta encarar, aprovechar su velocidad para llegar a tirar un centro, pero no ha mostrado un nivel sostenido que convenza a Gareca. Es más, si pensamos en el mediano plazo, sus 32 años prácticamente lo dejan fuera del bolillo para tentar esa banda en las próximas clasificatorias.

Por edad, ambos son variantes, pero no califican como recambio generacional.

Luego viene Raziel García, actualmente en Deportes Tolima de Colombia. Por un tema de edad, llegaría con casi 32 años para el siguiente proceso. Si se mantiene jugando fuera y logra potenciar sus cualidades, sería una excelente opción. No obstante tiene otras características. Se trata de un extremo que busca más las diagonales y la asociación con los volantes. Dada sus limitaciones en la velocidad, no suele buscar la última raya y muy pocas se las juega por un desborde.

La lista continúa con representantes de la Liga 1, que en algún momento han mostrado cosas interesantes, pero que aún no han podido consolidarse. Rodrigo Vilca, Fernando Pacheco, Alexander Lecaros, Erinson Ramírez, son solo algunos de los llamados a adueñarse de la banda que dejará en algunos años André Carrillo.

Opciones para el futuro

Rosendo García, Scout de la Agencia Toque Fino, considera que no es difícil encontrar un jugador nacional con las mismas características de André Carrillo. Para él solo se trata de ‘ensuciarse un poco lo zapatos’ y que la captación de talento se de con mayor intensidad a lo largo del territorio nacional.

“Existen futbolistas semejantes a Carrillo. No estuviéramos hablando de perfiles de futbolistas que salen cada cierto tiempo, si los clubes tuvieran una política deportiva de prepararlos para jugar a nivel profesional a edad temprana. La forma más efectiva de descubrirlos es haciéndolos competir. Ahora, hay una tarea que se viene haciendo bien y es la captación”, indicó.

No fue lo único que manifestó Rosendo García: “Los procesos de visorias se han masificados y dejaron de centralizarse en Lima, a partir de ahí les toca a los equipos de fútbol otorgarles todas las herramientas para que estos chicos puedan estar preparados para la alta competencia y no sean casos aislados como el de Carrillo”.

Dada su basta experiencia analizando fútbol formativo y la Liga 1, García se animó a nombrar algunos futbolistas que poseen algunas similitudes en su estilo juego a lo que muestra la ‘Culebra’.

“Joao Grimaldo (2003), Didier La Torre (2002), Bryan Reyna (1998) -futbolistas que han tenido procesos en selecciones menores- y Jhamir D’arrigo (1999) - que no formó parte de ninguna selección menor, pero en las últimas dos temporadas viene mostrando gran nivel en su club. Los mencionados tienen esas características de ser jugadores hábiles con balón en movimiento y que con espacios pueden ser determinantes en los últimos metros”, afirmó.









