Las Eliminatorias a Qatar 2022 tienen fechas establecidas para los próximos meses. La quinta y sexta jornada arranca a finales de marzo; sin embargo, con el estado de la pandemia, los jugadores de la Selección Peruana que militan en el extranjero, especialmente en la MLS, podrían no ser convocados.

Si bien el gobierno de Estados Unidos ha pedido que los extranjeros que retornen al país pasen por una cuarentena obligatoria, es el tiempo de aislamiento lo que retiene a los clubs de la MLS de no ceder a sus elementos, pese a que aún no arranca el torneo. Ante esto, el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) elevó un pedido importante a FIFA.

“Hemos solicitado a la FIFA que no se limiten a analizar si hay o no cuarentenas, sino qué implican en sus torneos, porque una cosa es estar jugándose etapas decisivas y otra es que no hayan empezado. Entonces, priorizar eso sobre una Eliminatoria desvirtúa lo que significa este último”, indicó Antonio García Pye a Movistar Deportes.

Esto, debido a que “para nuestra sorpresa, hay una disposición Federal (es decir, a todos los estados) de cuarentena obligatoria al retorno, más allá de las pruebas moleculares, mínimo 7 días, por lo que ya no perderemos uno o dos jugadores, sino siete”, agregó. Incluso, también se refirió a los jugadores que militan en Europa.

En tal sentido, manejan otro escenario. “Lo que estamos esperando es la vacunación, ya que, como ha empezado antes en estos países, esta también incluya a los jugadores. Hay prioridades que se están manejando, que son comprensibles, pero son una serie de variables que estamos contemplando y que veremos cómo se desarrollan en los próximos días”, dijo.

De momento, en el país también se cumple un aislamiento obligatorio, por lo que los jugadores que venían trabajando en la Villa Deportiva Nacional han parado de trabajar. Sobre ello, García Pye espera que “podamos volver a hacer trabajos con los futbolistas que están en Lima”, especialmente por el poco tiempo que resta para las Eliminatorias.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Futbolistas peruanos comparten su dolor por la partida ‘Morro’ García