La ausencia de Paolo Guerrero se sintió con fuerza en las fechas anteriores de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 (sumamos un solo punto de 12 en disputa). Sin embargo, para las próximas jornadas, ante Bolivia y Venezuela, tanto la hinchada como Ricardo Gareca, esperan contar con la presencia del ‘Depredador’.

Su participación aún es una incógnita, debido a la grave lesión que sufrió el año pasado en la rodilla derecha (en un partido entre Internacional y Fluminense).

Si bien actualmente se encuentra en la última fase de su recuperación, y ya realiza algunos trabajos colectivos junto a sus demás compañeros del Inter de Porto Alegre, su hermano, Julio ‘Coyote’ Rivera, le recomendó que espere hasta lograr una recuperación total.

“Hablé con él, anímicamente está muy bien, mentalmente es muy fuerte y ya entra esta semana a entrenar con todo el equipo. Esperemos que pueda llegar a las Eliminatorias, pero yo también he sido futbolista y le recomendé que si no está al 100% mejor no juegue, tenemos que pensar que Paolo ya no es un chiquillo, tiene 37 años y de repente por apresurarse se vuelve a lesionar y se va a perjudicar”, señaló en conversación con Radio Ovación.

En la última conferencia de prensa de Ricardo Gareca, el técnico se refirió a la evolución favorable del delantero, tras la visita que le hizo el preparador físico Néstor Bonillo en Brasil.

“El reporte de Néstor es bastante favorable, si bien en el primer entrenamiento se estuvo cuidando, lo vio en su aspecto y en su condición anímica totalmente reestablecido, muy fuerte. Lo primero que dijo Néstor es que si bien no puede hacer una evaluación física, está muy competitivo y muy fuerte de la cabeza. Se tiene una expectativa muy grande de que esté en marzo. Según lo que me dijo Bonillo son muy altas las posibilidades de que esté en condiciones de ser convocado”, mencionó el DT de la bicolor.

