La Selección Peruana enfrentará el 6 y 10 de junio a Colombia y Ecuador, respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas y su margen de error es casi inexistente. La Bicolor está obligada a ganar y depender de otros resultados; pero para ello necesita primero conseguir los puntos. Y allí la cuota goleadora será importante, sobre todo de los delanteros que fueron convocados para esta fecha doble: Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Luis Ramos.

¿Cómo llegan los ’9’ del combinado nacional y qué tan decisivos pueden ser en este momento? Para responderlo, es necesario mirar atrás y ver qué tanto han destacado desde la última convocatoria de marzo, cuando enfrentamos a Bolivia y Venezuela, hasta hoy . Y si miramos al detalle, encontramos distintos matices en cada uno de ellos.

Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Colombia y Ecuador. (Foto: @Bicolor / X)

¿Cómo llega Paolo Guerrero a la Selección Peruana?

Después de los partidos contra bolivianos y venezolanos, Paolo Guerrero, por ejemplo, ha jugado 10 compromisos hasta hoy y tiene promedio de gol importante: registra cuatro tantos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores. El ‘Depredador’ es uno de los goleadores del equipo y no solo aparece en el certamen local, sino también ha dejado su huella en el plano internacional, donde la exigencia es mucho mayor.

Pese a sus 41 años, Guerrero sigue vigente, es titular en tienda blanquiazul y eso le sirve para volver a ser considerado por Óscar Ibáñez en la Selección Peruana. De hecho fue el ’9′ titular en la fecha doble de marzo y, lo más seguro, es que lo sea también ante Colombia y Ecuador. Viene de marcar un gol en la victoria contra los altiplánicos (3-1) y su tanto más reciente fue ante Sport Boys el último fin de semana.

Paolo Guerrero anotó un gol ante Sport Boys. (Foto: Jesús Saucedo, GEC)

¿Cómo llega Gianluca Lapadula a la Selección Peruana?

Por su parte, Gianluca Lapadula tiene otro presente en Speiza, club de la Serie B al que llegó en busca de continuidad luego de no tener espacio en la Primera División de Italia con Genoa. Allí, ‘Lapagol’ ha disputado siete partidos y solo marcó cuatro goles. No está mal, teniendo en cuenta la poca cantidad de compromisos que jugó, pero en los últimos duelos ha perdido espacio y ya no es titular.

Lapadula no jugó ninguno de los dos partidos por semifinales de los playoffs de ascenso son Speiza. No fue considerado en la ida y tampoico ingresó en la vuelta. Además, su último gol fue el 9 de mayo pasado, en la derrota por 3-2 ante Cremonese. Si bien ha jugado más que en su anterior equipo, todavía está lejos del ‘Lapagol’ que vimos años atrás en la Bicolor.

Gianluca Lapadula registra cuatro goles con Speiza. (Twitter)

¿Cómo llega Luis Ramos a la Selección Peruana?

A diferencia de los dos anteriores, Luis Ramos es quien ha jugado más partidos con su equipo en ese lapso. Con América de Cali, el delantero peruano suma 15 juegos y registra cuatro goles, incluyendo los compromisos por la Liga de Colombia y la Copa Sudamericana. Su continuidad gusta a Óscar Ibáñez y no sorprendería su el DT lo coloca de titular en la próxima fecha doble.

Con 25 años, Ramos es el llamado a tomar la posta de Guerrero y Lapadula en la Bicolor. Pese a haber jugado solo dos partidos oficiales con Perú (ante Uruguay y Brasil), el ‘Chasqui’ tiene confianza en sí mismo y compite a nivel internacional. En su última aparición, marcó un doblete para el triunfo por 2-0 sobre el DIM, así que llegará con la mecha encendida a la selección.

Luis Ramos está en buen momento en América de Cali. (Foto: Getty Images)

Sea como fuere, Ibáñez tiene de dónde escoger. Si apuesta por Guerrero Lapadula, prioriza la experiencia sobre la frescura y juventud de Ramos. Sin embargo, sabe que la Bicolor juega su última chance para seguir con vida en las Eliminatorias y es clave sumar en ambos partidos para soñar con el repechaje. ¿Se dará?

