Si miramos la tabla de posiciones, la bicolor es penúltima con apenas un punto. Lo consiguió en la primera fecha ante Paraguay en Ciudad del Este. Y lo que vino después fueron tres derrotas consecutivas que hundieron el ánimo de los hinchas y ahondaron el pesimismo colectivo. Solo superamos a Bolivia, que no registra puntos y tampoco sabe lo que es ganar en las clasificatorias, algo similar a nuestro presente. Si bien hasta ahora tenemos los mismos puntos que camino a Qatar 2022 con Ricardo Gareca, el contexto actual es diferente por lo mostrado en el campo: un equipo sin gol, con poca inventiva y superado en el juego por sus rivales.

Reynoso deberá hacer magia y cambiar aquella imagen en los próximos 180 minutos, sobre todo encontrar un argumento futbolístico suficiente del cual sostenerse y con resultados incluidos. No es fácil lograrlo, porque el tiempo y la preparación juegan en contra; pero el técnico está en la necesidad de mostrar una propuesta distinta, una versión de su equipo mejorada con y sin balón, capaz de asociarse y tener gol. Y no solo porque ganar es importante si queremos clasificar al Mundial, sino también por lo que está en juego para el propio DT. Reynoso urge un espaldarazo precisamente en este momento, un golpe de confianza a su trabajo, un borrón y cuenta nueva con quienes todavía no lo apoyaron.

Gareca, por ejemplo, logró su primera victoria rumbo a Qatar 2022 en el quinto partido (fue un 2-1 contra Ecuador en Quito). Y Reynoso también buscará lo mismo en su quinto partido eliminatorio. Pero la diferencia está en que el ‘Tigre’ ya tenía la espalda ancha totalmente merecida por la clasificación a Rusia 2018, mientras que el ‘Cabezón’ no la tiene. Por eso es trascendental para él dar ese paso en esta fecha doble, quitarse un peso de encima y mirar lo que viene con tranquilidad. No solo está en juego su continuidad, también las opciones de clasificación de la bicolor.

Perú enfrentará a la Bolivia más débil y a la Venezuela más fuerte de las últimas Eliminatorias, un bonito contraste de rivales que hacen del reto uno más desafiante. Al cuadro altiplánico hay que ganarle en La Paz, un escenario en el que todavía no celebramos una victoria; mientras que a la ‘Vinotinto’ hay que vencerla en Lima, donde no hemos perdido ante ellos en la historia de la clasificatorias. Ambas son selecciones directas y sumar en esta clase de partidos marcan el camino mundialista de cualquier equipo.

Más allá de que su intención sea lograr dos victorias, el mejor escenario para Reynoso es hacer cuatro puntos de seis posibles. Y para conseguirlo hace falta más que solo un deseo. Esta selección tiene que jugar mejor, porque la base de los jugadores son los mismos del proceso anterior. La gran mayoría ya fue al Mundial o jugó un repechaje; pero hay otro grupo que está acoplándose recientemente y tiene ganas de mostrarse. Juan necesita de todos, no solo de los más experimentados. Y si logra encontrar a sus jugadores, convencerlos de que es posible jugar mejor bajo su manera de entender el fútbol, los resultados caerán por su propio peso. El desafío, claro está, es demostrarlo en 180 minutos.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR