Callens se inició en la cantera de Sport Boys, club del cual es hincha. Allí, en la ‘Misilera’, se formó como defensor, aunque no siempre fue así. En sus albores, se desempeñó como delantero. Fue recién “a los 14, 15 años” cuando comenzó a jugar de central. “En un partido de la asociación no había llegado el central y me pusieron a mí. El entrenador me dijo: ‘Si no juegas de defensa, no vas a jugar’. Yo no quería, pero accedí. Acabó el partido y ganamos 2-0. El siguiente partido nos tocó enfrentar a la San Martín, también jugué muy bien en esa posición.’”, contó en una entrevista con el programa ‘La Lengua’ de YouTube.

El zaguero también relató que cuando se enteró de que lo habían convocado para la selección peruano Sub 17, preguntó si era para el puesto de atacante. “No, de central”, le respondieron. “Yo estaba más feliz. Llegué a mi casa y le dije: ‘Mamá, me llamaron de la selección’. (…) Imagínate si no hubiese jugado de central ese día. Desde ahí, me declaré central”, narró.

Su llegada y éxito en la MLS

Alexander debutó en Primera División con Sport Boys en abril de 2010, en la derrota de 3-1 frente a León de Huánuco. Luego, estuvo entre 2011 y 2016 en España, pasando por el cuadro ‘B’ y el principal del Real Sociedad (aunque solo disputó un partido con el primer equipo en la Copa del Rey), también vistió la camiseta del Numancia, hasta que arribó al New York City FC de la MLS en 2017.

“Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Alexander fue ir a una liga y a un país donde hay mucho orden”, nos dice el director técnico Orlando Lavalle, quien tuvo a su cargo a Callens cuando el joven jugador fue a la San Martín para probarse, aunque no se quedó porque Boys “no le dio la carta (pase)”. “Pero siempre se notó una buena persona, un tipo muy correcto. Te hablo del año 2007, 2008, por ahí”, acota el entrenador.

En el New York City F. C., Callens consiguió todos los títulos que posee en su carrera. En 2021, se impuso con su equipo en la Conferencia Este de la MLS y, posteriormente, ganó el trofeo nacional al vencer, en la final, a los Portland Timbers por la vía de los penales. Un año después, en 2022, sumó una nueva conquista a su palmarés: con los ‘pigeons’, derrotaron al Atlas de la Liga MX y levantaron el Campeones Cup. “Alexander ha sido protagonista. Ha hecho goles. Ha sido un líder dentro de la estructura del equipo. La MLS, para el alza de su carrera como futbolista, ha sido importante”, señala Lavalle.

José Chavarri, exscout del FC Twente y analista en Movistar Deportes, va en la misma línea. Sostiene que la MLS ayudó a crecer al defensa nacional y hace hincapié en que, gracias a su desempeño en el torneo norteamericano, Ricardo Gareca lo convocó a la bicolor. “En estos años, en la MLS, se ha consolidado, y por qué no decirlo también: ha consolidado su permanencia en la selección”, añade.

Club donde jugó Callens Años Partidos jugados Goles Asistencias Sport Boys 2010-2011 31 1 0 Real Sociedad ‘B’ 2011-2014 86 5 1 Real Sociedad 2014 1 0 0 Numancia 2015-2016 40 3 1 New York City FC 2017-2022 193 15 1

¿Llega a España?

Hoy, Callens -valorizado en 2 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt- está en busca de nuevos aires. Quiere militar en un nuevo equipo y el Diario As de España ya lo sitúa en el Girona de LaLiga. “Alexander Callens ha demostrado un nivel importante dentro de un torneo como el americano, el cual tiene ahora un nivel totalmente competitivo. Es un jugador importante para el fútbol peruano. Y si llega a liga de España, va a ser un aporte en su carrera y, sobre todo, un aporte al futbol nacional”, expresa Lavalle.

Por su parte, Chavarri apuntala: “No cabe ninguna duda de que tiene todas las condiciones (para jugar el torneo español), desde lo físico, lo técnico, desde lo táctico, ni qué decir de lo mental. Está absolutamente capacitado para jugar en esa liga. (...) Desde lo físico, es todo un atleta. Entonces, yo creo que el emigrar le hizo bastante bien”. Le beneficia a Callens tener la nacionalidad española, además de la peruana, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario.

Asimismo, llegaría a costo cero pues se encuentra en condición de jugador libre, ya que el contrato con el New York City FC terminó el año pasado. El problema radica en que el plantel del Girona está completo, por lo que se debería desocupar un lugar para que el zaguero peruano pueda arribar al conjunto de los ‘gironins’.

Su paso en la bicolor

Su llegada a Girona podría ayudar al club, que se encuentra en medio de la tabla en esta temporada, sobre todo porque Callens es un jugador de selección. El defensa nacional jugó algunos amistosos con la ‘blanquirroja entre 2013 y 2014, pero luego no volvió a ser llamado, hasta que Ricardo Gareca tomó el mando de la bicolor. En 2018, el ‘Tigre’ lo hizo disputar tres amistosos. Lo seguía convocando, pero permanecía en la banca. Fue en la Copa América 2021, en junio de ese año, cuando Callens, finalmente, se adueñó del puesto de central. En aquel torneo, Perú se quedó con el cuarto lugar. El estratega argentino lo llamó por todo lo que el defensa estaba logrando en la MLS.

Alexander, de igual forma, fue importante en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, en donde el cuadro inca se quedó en el repechaje internacional. Hoy, el técnico Juan Reynoso también lo tiene en cuenta y lo ha hecho jugar en 3 de los 4 partidos amistosos que disputó la selección a fines del año pasado. Y es que Callens es, actualmente, uno de los mejores defensas que tiene la selección. “No digo el mejor, pero sí un central con una proyección importante a nivel internacional. Tiene una rapidez importante en los cruces, tiene buen juego aéreo, va al ataque (...)”, precisa Lavalle; “todo viene de un tema de formación y creo que no tiene problemas de indisciplina ni de cosas extradeportivas. Ahora, está creciendo futbolísticamente y profesionalmente que es lo más importante a un nivel superior”.

Evento con la selección Partidos jugados Goles Asistencias Partidos amistosos 19 2 1 Eliminatorias 12 0 Copa América 2021 5 0 0

Callens está cerca de llegar a LaLiga Santander y, si todo finaliza en buen puerto, se sumaría a Renato Tapia (Celta de Vigo) como los únicos peruanos que militan en el campeonato español. El defensa nacional ha demostrado que tiene los pergaminos para competir en un torneo de este nivel. “Si se termina dando lo de Europa valdría esta típica frase que dice que las cosas pasan por algo mejor”, culmina José Chavarri.

Jugadores que no tienen club en esta temporada

Jugador Edad Posición Último club/Situación Paolo Guerrero 39 Delantero Avaí (Brasil) Christian Cueva 31 Volante Al Fateh (Arabia Saudita) Alexander Callens 30 Defensa New York City FC (EE.UU.) Luis Abram 26 Defensa Pertenece al Granada (España), pero el club no lo tendría en sus planes Yordy Reyna 29 Delantero Pertenece al Charlotte FC (EE.UU.), pero el DT no lo tendrá en cuenta

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.