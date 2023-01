Debuta con Brasil y cierra con Argentina: el difícil camino de la Sub 20 en el Sudamericano de Cali.

Conoce más sobre este seleccionado, sus principales figuras, quiénes juegan afuera y cuántos registran más minutos en primera división, el once base, los rivales que tendrán que enfrentar y otros datos interesantes sobre este seleccionado que vuelve a encender la ilusión de ver nuestro combinado nacional en un Mundial.

Los elegidos

Veinticuatro horas después del último amistoso, se anunció la lista de 23 futbolistas que vestirán la ‘Blanquirroja’ en el Sudamericano Sub 20. Como ya se señaló antes, Joao Grimaldo es la baja más significativa de este equipo. El extremo de Sporting Cristal no pudo recuperarse de de la fuerte lesión que sufrió el año pasado. En un primer momento se pensó en esperarlo, pero finalmente los tiempos de recuperación no iban a cuadrar.

Cuatro integrantes militan en el exterior: Kluiverth Aguilar (Lommel SK), Alex Custodio (Zulia), Catriel Cabellos (Racing Club) y Gonzalo Aguirre (Nueva Chicago). De este grupo, el ex Alianza Lima es el único que juega afuera y que cuenta con mayor número de minutos en primera división. Por su parte, Cabellos es una de las esperanzas nacionales, más aún después de romperlas en los amistosos y su reciente ascenso el primer equipo de la ‘Academia’.

En lo que respecta a los jugadores con mayor número de minutos en la Liga 1, tenemos que solo cuatro jugadores sobrepasan las barrera de los 20 partidos en la máxima élite del balompié peruano. Destaca, por encima de todo, Arón Sánchez, quien está cerca de emigrar. Desde Cantolao apuntan a que tenga grandes actuaciones en el torneo, para así terminar de cerrar su venta.

Jugador Club PJ Minutos Arón Sánchez Cantolao 67 5736 Matías Lazo FBC Melgar 29 1720 Sebastián Aranda San Martín (préstamo) 23 1653 Kenji Cabrera FBC Melgar 24 777

Aunque tiene una breve aparición en Primera División y regala dos años para esta categoría. se espera mucho de lo que puede hacer Juan Pablo Goicochea. La nueva joya de Alianza Lima es un futbolista con mucha proyección y que ya demostró lo que puede hacer a nivel continental. Lo hizo el año pasado con los Blanquiazules en el Copa Mitad del Mundo, torneo organizado por Independiente del Valle de Ecuador. A partir de esas actuaciones varios equipos de afuera le empezaron a hacer el seguimiento.

La pizarra

Si hubo una constante a lo largo de este proceso fue que muy pocas veces se repitió una misma oncena. Eso si, hay cuatro nombres que tuvieron mayor protagonismo desde el pitazo inicia, quienes sobresalen del resto. Más aún los jugadores que forman parte de la defensa nacional: Kluiverth Aguilar, Arón Sánchez, Matías Lazo. A ellos se le suma Catriel Cabello, el jugador que tuvo más minutos en el ciclo preparatorio.

Si tenemos que hablar de un once tentativo sería el siguiente: Denzel Caña o Sebastián Amasifuen; Kluiverth Aguilar, Arón Sánchez, Matías Lazo, Sebastián Aranda; Catriel Cabello, Jack Carhuallanqui o Álvaro Rojas, Diether Vásquez; Kenji Cabrera, Juan Pablo Goicochea y Sebastien Pienau.

El camino

Si nos referimos a los amistosos internacionales que sostuvo esta Sub 20, solo registraron una victoria. Esta ocurrío durante el paso de Gustavo Roverano en el banquillo. Recordemos que el entrenador nacionalizado peruano se mantuvo en el cargo durante nueve meses (febrero a octubre). Hace cuatro meses fue reemplazado por Jaime Serna, quien es asistente de Juan Reynoso en la Selección Absoluta.

Los únicos tres puntos que ganó este conjunto juvenil ocurrió el 14 de julio en nuestro país, en el segundo amistoso -el primer se perdió por 2-1- que había programado ante Chile . Catriel Cabellos, como en gran parte del inicio de la preparación, apareció para abrir el marcador. No obstante, los sureños emparejaron las acciones en la segunda mitad. Cuando parecía que el marcador no se movería, apareció Stefano Olaya para marcar desde el punto penal la anotación triunfal.

Fecha Rival Resultado 12/01/2023 Bolivia 1-1 15/12/2022 Colombia 0-0 13/12/2022 Colombia 1-1 10/12/2022 Uruguay 2-2 08/12/2022 Uruguay 0-1 27/09/2022 México 1-2 24/09/2022 Paraguay 1-1 21/09/2022 Estados Unidos 1-3 14/07/2022 Chile 2-1 12/07/2022 Chile 1-2 12/05/2022 Argentina 1-2 10/05/2022 Argentina 1-3 05/05/2022 Uruguay 0-2 03/05/2022 Uruguay 1-1

Jaime Serna llegó a jugar cinco amistosos internacionales, dejando de lado los encuentros ante equipos de la Liga 1. Fueron cuatro empates y una derrota, teniendo como rivales a Bolivia, Uruguay y Colombia. Durante el Sudamericano buscará su primera victoria con este combinado nacional.

Fixture y rivales

El grupo que nos toca integrar es el más complicado del certamen. Sobre todo porque nos toca debutar contra Brasil y cerrar la primera fase ante Argentina, dos conjuntos que han ganado en más de una ocasión el Sudamericano . A eso hay que sumarle la presencia de Colombia, país que hace muchos años viene trabajando muy bien en sus categorías formativas. Todo hace indicar que el local será el rival a vencer para pelear el tercer lugar y la clasificación a los playoffs.

Todos los encuentros de la Selección Peruana se disputarán en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. En caso se logre el acceso a la siguiente instancia del campeonato, los choques cambiarán de locación hacia Bogotá, teniendo dos sedes: Metropolitano y Metropolitano de Techo

Fecha Rival Estadio 19-01 Brasil Estadio Pascual Guerrero, Cali 21-01 Colombia Estadio Pascual Guerrero, Cali 23-01 Paraguay Estadio Pascual Guerrero, Cali 25-01 Argentina Estadio Pascual Guerrero, Cali

