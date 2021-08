Carlos Zambrano era uno de los habituales convocados a la Selección Peruana en los últimos meses. Sin embargo, algo pasó y fue quedando relegado en la lista de consideración de Ricardo Gareca, lo que el futbolista lamenta, pero -a su vez- ve como desafío para retomar su mejor nivel lo más pronto posible.

“Me dio un poco de tristeza no estar en las últimas convocatorias, pero solo me queda trabajar. No sé si fue por lo que pasó con Brasil (expulsión). Puede ser. Hace tres meses que no se comunican conmigo desde el cuerpo técnico de la Selección Peruana”, sostuvo el defensa nacional en diálogo con GOLPERU.

Carlos Zambrano también destacó que el universo de jugadores convocables a la Selección Peruana se haya ampliado tras la Copa América, cosa que le brindará mayores herramientas al comando técnico del ‘Tigre’ antes de tomar decisiones en el equipo de todos.

“Siempre sigo a la Selección Peruana. Los vi bien en la Copa América. Me siento con posibilidades de volver y sigo trabajando para ello. Me alegra que hayan nuevos y buenos centrales. Me gusta que haya competencia y piezas de recambio”, agregó el futbolista de Boca Juniors.

Lista la fecha triple para la Selección Peruana

La Selección Peruana abrirá su participación en estos tres encuentros ante Uruguay (fecha 9), en Lima, en un partido que se desarrollará el jueves 02/09 a las 8 de la noche (hora peruana). El domingo 05/09 hará lo propio ante Venezuela (fecha 6) a la misma hora y cerrará los compromisos del mes ante Brasil (fecha 10), el jueves 09/09 a las 7 y 30 de la noche.

Perú se encuentra en la última casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con cuatro unidades, producto de su empate con Paraguay, su victoria ante Ecuador y sus derrotas frente a Brasil, Argentina, Colombia y Chile.





