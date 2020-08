“Me siento peruano”, señala Catriel Cabellos. A pesar de que las circunstancias de la vida lo llevaron a nacer en Argentina, el capitán de la séptima categoría de Racing Club creció rodeado de costumbres y patriotismo por nuestros colores, aquellos que sueña poder lucir el próximo año en la Copa del Mundo Sub-17.

El 18 de agosto de 2004 fue uno de los días más felices en la vida de Henry Cabellos. Acababa de nacer su primogénito, al cual decidió llamarlo Catriel, en honor a una dinastía de caciques. Alejado hace seis años de su amado Perú, empezaba una nueva etapa de su vida en Argentina. Aquella bendición solo lo impulsó a seguir trabajando y luchando para salir adelante.

Por su mente siempre pasó que el pequeño Catriel debía ser futbolista, siempre y cuando el esté de acuerdo. Desde muy pequeño no solo le inculcó valores para ser una buena persona, sino también le enseñó a dar sus primero toques con el balón.

“Yo no nací así cómo se dice tocado con la varita , mi papá es quién me enseñó demasiado y me apoyó. Siempre que no supo algo lo preguntó o investigó y me enseñaba. Me llevaba entrenar horas y horas todos los días. por eso que también sé pegarle muy bien con las dos piernas y tengo habilidades que si no fuera por él no las tendría”, recuerda el jugador formado en la ‘Academia’ de Avellaneda.

Fue así como Catriel Cabellos empezó su camino por el fútbol. Su siguiente paso fue llegar a Racing Club, club al que llegó a los seis años por intermedio de Fabio Costas, hermano de Gustavo, exentrenador de Alianza Lima. En su periodo de prueba dejó una grata impresión, incluso llegó a marcar un gol en un amistoso. Fue desde aquel entonces que empezó su vínculo con el equipo argentino, al cual hoy lidera como capitán de la categoría 2004.

SELECCIÓN PERUANA

El año 2019 la Selección Peruana Sub 15 llegó hasta Argentina para disputar una serie de amistosos. El combinado nacional se enfrentó a Racing, equipo que contaba con Catriel Cabellos entre sus filas. Fue un partido diez puntos para el volante, ya que anotó un gol y brindó una asistencia.

“Después del partido se me acercó el entrenador de Perú , y me preguntó sobre los papeles y si quería jugar para la selección, porque ya le habían comentado que mi papá era peruano y había una posibilidad de que yo viste juegue para el seleccionado”, señaló.

A partir de aquel partido se convirtió en un futbolista dentro del universo de la Selección Peruana Sub 15. Actualmente mantiene comunicación constante con el entrenador Victor Reyes y se encuentra muy entusiasmado con la idea de formar parte del grupo final para disputar el Mundial que se llevará a cabo en nuestro país.

