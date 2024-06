El empate de la Selección Peruana ante Paraguay dejó muchas dudas a pocos días de iniciar su participación en la Copa América 2024. En un partido en el que Jorge Fossati debía comenzar a consolidar un equipo titular de cara al certamen continental, se abrieron varias preguntas acerca de la zona ofensiva de la ‘Bicolor’, que no mostró el nivel esperado. Con una defensa que sí estuvo sólida frente a las aproximaciones de los guaraníes, el ataque del equipo de todos careció de ideas y no tuvo capacidad para sorprender a los zagueros rivales.

Siete remates tuvo el equipo de Jorge Fossati en el Estadio Monumental, pero ninguno de ellos en el arco de la visita. Los delanteros de la ‘Bicolor’ no disfrutaron de una buena noche en el coloso de Ate y, a pesar de los intentos, no fueron capaces de inquietar la portería del portero paraguayo Carlos Coronel. Gianluca Lapadula y José Rivera, las dos cartas ofensiva, se movieron por todo el frente de ataque pero no llegaron a generar espacios suficientes para crear peligro y el mediocampo tampoco estuvo preciso en el último pase.

Números que preocupan

La última vez que Perú venció a un rival sudamericano fue en noviembre de 2022: en aquella jornada derrotamos 1-0 a Bolivia en un amistoso desarrollado en Arequipa (nos impusimos con gol de Luis Iberico y Juan Reynoso tenía el buzo de la bicolor). Desde aquel momento, la Selección Peruana no venció a ningún combinado de esta región y tampoco generó peligro: apenas marcó un tanto en los últimos siete partidos.

Entre el año 2023 y este 2024, Perú tuvo problemas en la zona ofensiva, tanto para crear jugadas en ataque y sobre todo en definición. En estos siete encuentros jugados ante rivales sudamericanos, la ‘Bicolor’ acumuló un total de 49 remates, pero solo siete de ellos fueron directos al arco contrario. Esto evidencia serios inconvenientes en un equipo que presenta pocas variantes en zona ofensiva,

Con Juan Reynoso en el banquillo, la Selección Peruana presentó problemas para generar jugadas en ataque en las primeras cuatro jornadas de Eliminatorias. Y es que no fue hasta la quinta fecha con Bolivia, en La Paz, cuando la ‘Bicolor’ ensayó un par de remates bajo los tres palos y en el siguiente encuentro ante Venezuela anotó su primer gol. Por su parte, Jorge Fossati inició su proceso con triunfos -por 2-0 ante Nicaragua y 4-1 frente a República Dominicana-, pero en en el duelo contra Paraguay, el equipo no tuvo claridad para generar jugadas de peligro.

Fecha Torneo Partido Disparos al arco Tiros totales 07/09/23 Eliminatorias 2026 Paraguay 0-0 Perú ⚫ 0 5 12/09/23 Eliminatorias 2026 Perú 0-1 Brasil ❌ 0 6 12/10/23 Eliminatorias 2026 Chile 2-0 Perú ❌ 0 4 17/10/23 Eliminatorias 2026 Perú 0-2 Argentina ❌ 0 6 16/11/23 Eliminatorias 2026 Bolivia 2-0 Perú ❌ 2 9 21/11/23 Eliminatorias 2026 Perú 1-1 Venezuela ⚫ 5 12 07/06/24 Amistoso Perú 0-0 Paraguay ⚫ 0 7 - - Total 7 49

Difícil tarea para Jorge Fossati

A pocos días del debut frente a Chile en la Copa América 2024, la Selección Peruana tendrá un partido amistoso más ante El Salvador, que se desarrollará el próximo viernes 14 de junio en el estadio Subaru Park de Filadelfia. En este último encuentro de preparación, Jorge Fossati buscará nuevas variantes en el ataque, con el objetivo de solucionar el dilema que se generó en esa zona del campo.

Jugadores como Bryan Reyna o Joao Grimaldo, que no estuvieron ante Paraguay, son alternativas desde el arranque para aprovechar su velocidad, gambeta e inventiva para generar espacios. Asimismo, Edison Flores entró en los últimos minutos ante los guaraníes y tuvo un remate peligroso sobre el final, dejando la sensación que con más tiempo en el campo pudo haber otras situaciones claras.

Por otro lado, la delantera no es el único problema de la Selección Peruana que Jorge Fossati debe corregir. Y es que el mediocampo tampoco hizo el mejor de los partidos frente a los guaraníes (Renato Tapia, Piero Quispe y Wilder Cartagena estuvieron desde el vamos).

De esta manera, Jorge Fossati tendrá que trabajar muy duro con el ataque y la volante de cara a la Copa América 2024. El ‘Nono’ buscará en este torneo afianzar un equipo que pueda encarar el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Colombia y Ecuador (ambos duelos serán en el mes de septiembre). Con solo un punto en seis jornadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en una complicada posición.





