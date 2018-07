Si Andrés Mendoza se para bajo el arco sur del Estadio Nacional no siente remordimiento. "Aquí hice goles", recuerda. Luego, hace una pequeña pausa y agrega: "También fallé". El 'Condor' sabe que la ubicación de la entrevista no es una casualidad. "Yo sé que fue acá", dice a Depor. Sí, se refiere a ese insólito gol que se perdió con la Selección Peruana ante Ecuador en las Eliminatorias a Alemania 2006. Lo recuerda él y lo recordamos todos.

Sin embargo, como dijimos antes, no siente remordimiento. El tema está superado y los insultos olvidados. "Son cosas que le pasan a todo delantero", asegura. Quizás, por eso, el 'Condor' Mendoza es el más indicado para ponerle paños fríos al error mundialista de Christian Cueva , quien, así como él, sintió a viva voz la molestia del hincha, tras enviar un penal 'a las nubes' y apagar el que debió ser nuestro primer grito de gol. ¿Historia repetida?

Christian Cueva falló ese penal... ¿Consideras justo que se le recuerde por esa jugada?

Todos piensan que es fácil, pero hay que estar ahí. Él agarró la pelota con la intención de convertir. Siempre ha pateado penales. ¿Fallar? Son cosas que pasan en el fútbol. Pudo afectarle el tiempo detenido para la revisión del VAR. Por ahí te enfrías. Hay que apoyar a 'Cuevita'. Es un chico que tiene mucho más para dar. No debemos olvidar las alegrías que le dio al país en la clasificación.

¿Te hizo recordar lo que viviste en el partido contra Ecuador de 2005?

Yo no, pero a la gente sí. Me decían, mira 'Cuevita' está llamando (para pedir perdón). Lo mío pasó hace muchos años. Estamos en el 2018. Estoy en otras cosas. Me siento tranquilo.

El tema no quedó ahí. Cueva pasó un mal momento con una persona en el avión...

Para mí ese tipo es un ignorante. No sé cómo fue la reacción de Cueva. Si fuera otra persona, habría pasado más cosas en el avión. No hay que hacerles caso a esa clase de personas. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto.

¿Qué mensaje le darías a Christian?

​Él ya está grande. Creo que él debe sentirse tranquilo. Son cosas que suceden. No creo que sea la primera vez que le haya sucedido. Debe pensar más en su club (F. C. Krasnodar) en este momento.

¿Te tocó vivir alguna situación similar?

No me pasó. ¿Cómo hubiera reaccionado si me tocaba? Depende de los ánimos del momento.

¿Qué sientes estar en esta zona del arco del Estadio Nacional?

En este arco hice goles, también fallé. Es un gusto estar acá nuevamente. Me emociona porque aquí he jugado siempre. Es un gusto pisarlo.

¿Todavía recuerdas el partido contra Ecuador?

Ya me olvidé (risas). Yo sé que fue acá (la jugada de la opción clara de gol). Ya pasó. Son cosas que le pasan a todo delantero.

¿Cuál es tu opinión de la campaña de Perú?

Se hizo un buen trabajo en Rusia. Creo que no se pasó a cuartos de final por perder el primer partido contra Dinamarca, pero se hizo un gran esfuerzo, los muchachos jugaron bien. Faltó el gol y algunas cosas más como juego rápido. Esta experiencia deja muchas enseñanzas para las próximas Eliminatorias.

