No se quedó callado. Christian Cueva salió con toda la artillería y arremetió contra Jorge Sampaoli, su exentrenador en Santos FC. El mediocampista de la Selección Peruana desmintió al estratega argentino, quien dejaba entrever que el jugador no tenía una buena imagen en la institución brasileña.

“Fue mentira que tenga mala imagen en el club. No hay una imagen mía con Santos FC porque no jugué. Mi tema fue personal con el entrenador. Tuve que soportar muchas cosas porque no quiero cometer los mismos errores. Esto fue personal, no tuvo nada que ver con la institución”, sostuvo 'Aladino en diálogo con ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación.

Además, Christian Cueva despejó los rumores sobre su supuesta indisposición de trabajar con el equipo. El volante de la Selección Peruana dejó en claro que siempre mantuvo la postura en Santos FC, por lo que aún es bien visto por el presidente y los trabajadores del club paulista.

“Esto lo hizo ver el entrenador. El presidente supo que estaba a disposición de ellos. No cometí faltas, me mandaron a entrenar separado y tuve que aceptarlo. Estaba preparado para jugar siempre, trabajaba callado. ¿Por qué creen que Sampaoli no sale bien del equipo? Era una persona que no tenía respeto a todos”, finalizó.

Christian Cueva no tiene en mente regresar al Fútbol Peruano, por lo que es casi un hecho que continuará su carrera fuera del país. “Siento felicidad de que me tenga en cuenta en el fútbol y sepan lo que uno puede dar”, finalizó el aún jugador de Santos FC de Brasil.

Alianza Lima vs. Binacional: Patricio Loustau será el árbitro del encuentro. (Video: América)

MÁS NOTICIAS