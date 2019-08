¡Todo está dicho! Jorge Sampaoli tomó una radical decisión con Christian Cueva

El panorama se puso más complicado para Christian Cueva en el Santos FC. Jorge Sampaoli tomó una decisión definitiva con el volante de la Selección Peruana. El jugador no va más en el club. El DT informó a la directiva que no lo quiere, informó la prensa de Brasil.

Según el informe de UOL Sports, el entrenador argentino ya informó a la junta directiva Alvinegra que ya no quiere contar más con Christian Cueva. El peruano fue contratado a principios de este año, poco después de la llegada del entrenador sudamericano, quién solicitó la llegada del atleta.



Con este fin, los alvinegros se comprometieron a pagar US $ 7 millones al Krasnodar ruso desde el primer trimestre de 2020. "Sin embargo, Christian Cueva no ha rendido, ya que solo jugó 15 partidos desde que aterrizó en Villa Belmiro".



"Para empeorar las cosas, no marcó goles. Por lo tanto, el club busca interesados ​​en el jugador, un equipo que tendría que asumir la deuda con el club europeo", dijo la agencia AFI.



Paulo Autuori conversa com a imprensa no CT Rei Pelé. https://t.co/6zddWlvXi6 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 14, 2019

HABLÓ PAULO AUTUORI

Paulo Autuori, director del departamento de fútbol de Santos también se pronunció sobre la situación de Christian Cueva. "Estoy totalmente de acuerdo con Sampaoli. Uno no puede tener más jugadores de los permitidos (en Brasil solo pueden actuar 5 extranjeros). A nadie le gusta sentirse inútil. Es un gran problema, pero no para Santos, para el fútbol brasileño", dijo



El exentrenador de la Selección Peruana dijo que existen propuestas por Christian Cueva que son estudiadas por el club. "Me resulta vergonzoso tener a alguien en el grupo que no pueda tener la oportunidad. Sampaoli fue claro con él. Tenemos que encontrar soluciones. Es impensable en el futuro tener jugadores por falta de planificación. Esto ya no puede ocurrir", señaló.

Paulo Autuori es el director del departamento de fútbol de Santos. (Foto: Gabriel dos Santos/GloboEsporte) Paulo Autuori es el director del departamento de fútbol de Santos. (Foto: Gabriel dos Santos/GloboEsporte)

VENTA COMPLICADA

Santos está buscando la venta de Christian Cueva en las próximas semanas, pero se encuentra con una traba para negociar al volante de la Selección Peruana. El acuerdo de préstamo con Krasnodar de Rusia es el principal obstáculo para el club de Brasil.



Christian Cueva está en préstamo hasta el 30 de enero de 2020, y el acuerdo tiene una cláusula de compra obligatoria de $ 7 millones ($ 27.5 millones al precio actual) en cuatro cuotas anuales.



"Solo podemos venderlo por $ 7 millones", dijo el presidente José Carlos Peres. Y todavía no hay club que pueda asumir esa cantidad de dinero por el peruano. Metz de Francia habría hecho una propuesta pero muy por debajo de lo requerido por Santos.

