En los últimos años, Ricardo Gareca y sus dirigidos en la Selección Peruana han logrado una gran conexión, pero muchos afirman que Christian Cueva es uno de los “favoritos” del ‘Tigre’. Durante una entrevista con GOLPERU, el futbolista fue consultado al respecto y se detuvo unos minutos para hablar sobre la gran relación que tiene con el DT

“En mi momento de rebeldía, él estuvo ahí. Lo primero que me dijo fue: ‘¿Cómo estás? Cuida mucho a tu familia’. Y yo me preguntaba por qué me decía eso. Pero empecé a notar la gran persona que es. Se fija mucho en lo humano”, aseguró Christian Cueva.

“Él ha construido una familia en la Selección Peruana. Me marcó mucho cuando me preguntaba qué estaba pasando conmigo y me decía que soy un buen jugador. Pasó de un entrenador a un psicólogo en mi vida”, continuó.

Cabe destacar que actualmente el futbolista milita en el Pachuca de México, club al que llegó luego de romper su vínculo laboral con Santos FC; sin embargo, el equipo brasilero y Krasnodar de Rusia tienen la intención de unirse para llevar el caso del futbolista peruano al TAS.

