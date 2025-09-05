La derrota de Perú ante Uruguay en Montevideo no solo significó el fin del sueño mundialista, también dejó imágenes que llamaron la atención fuera del campo. Uno de los que estuvo muy pendiente del partido fue Christian Cueva, un jugador que, pese a no haber sido convocado por Óscar Ibáñez, sigue de cerca cada paso de la Blanquirroja. El popular ‘Aladino’, que atraviesa un buen momento en Emelec, vio desde casa cómo la Bicolor se despedía de las Eliminatorias tras caer 3-0 en el Centenario, en una jornada que no solo generó tristeza en los hinchas, sino también en aquellos futbolistas que alguna vez fueron protagonistas con la camiseta nacional.

El volante de 33 años fue una de las grandes ausencias en la lista del actual seleccionador, Óscar Ibáñez. Su exclusión sorprendió a más de uno, ya que llegaba con continuidad y buenos números en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el comando técnico optó por apostar por otros nombres y dejarlo al margen de los últimos compromisos clasificatorios.

Pese a ello, Christian Cueva no le dio la espalda a la Selección Peruana. A través de redes sociales se difundió un video donde se le ve siguiendo atentamente el encuentro frente a los charrúas. En las imágenes, se aprecia a un futbolista visiblemente afectado por el resultado, con semblante serio y gesto cabizbajo, mientras Perú quedaba sin opciones de llegar al Mundial 2026.

¿Cuándo fue la última vez que Cueva jugó con Perú?

La última vez que ‘Aladino’ vistió la camiseta de la Bicolor fue durante la Copa América 2024, bajo la dirección de Jorge Fossati. En aquel torneo, sumó algunos minutos frente a Canadá y Argentina, pero después no volvió a ser convocado. Desde entonces, trabajó para recuperar continuidad, primero en Cienciano y ahora en Emelec, donde sus actuaciones le han devuelto protagonismo.

En Ecuador, el volante ha disputado una decena de partidos en esta temporada, aportando goles y asistencias que lo convirtieron en pieza importante de su equipo. Aun así, ese rendimiento no bastó para ser considerado en la nómina de Ibáñez, lo que abrió un debate sobre la conveniencia o no de contar nuevamente con su experiencia en la Selección.

Incluso, semanas atrás se reveló que uno de los motivos de su ausencia podría estar ligado a temas extradeportivos con Emelec. Sin embargo, el propio jugador salió a desmentir dicho suceso y a pedir la rectificación de las personas que lo señalaron como participante de un acto extradeportivo.

Más allá de estas razones, lo cierto es que Christian Cueva demostró que su vínculo con la Selección sigue intacto. Al igual que los hinchas, sufrió desde casa una de las derrotas más duras de los últimos años y dejó en claro que, convocado o no, siempre está pendiente del destino de la Bicolor.

Con la eliminación ya consumada, el futuro de Perú apunta a la renovación y al último partido de Eliminatorias. La selección cerrará su participación el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional frente a Paraguay.

