En el 2007, el fútbol peruano vivía la alegría de la clasificación de la selección sub 17 al Mundial de dicha categoría. Al mando de Juan José Oré, los ‘Jotitas’ se pusieron en boca de todos y, en el arco, se destacaba a Eder Hermoza, titular indiscutido en ese once. Por su parte, un desconocido Pedro Gallese, arquero juvenil de 17 años de la Universidad San Martín, aguardaba su oportunidad para poder sumar algún minuto en dicho certamen, pero no ocurrió y así, desde el banco, vivió su primer acercamiento con la ‘blanquirroja’.

En sus primeros años como profesional, Gallese continuó militando en el equipo ‘santo’ con el que fue campeón nacional en el 2010 atajando apenas dos partidos en esa temporada, pero con el tiempo fue sumando más minutos y teniendo buenas actuaciones que fueron llamando la atención de otros clubes locales. Tiempo después, en el 2015, Juan Aurich se hizo de sus servicios para afrontar la Copa Libertadores.

En tanto a la selección, su debut se dio con Ricardo Gareca en un partido amistoso ante Panamá en el 2014 en la que se obtuvo un triunfo de 3-0. Al año siguiente volvió a ser convocado por el estratega argentino para disputar la Copa América en la que tuvo participación destacable y se hizo dueño del arco peruano. Lo mismo que se repitió el siguiente año con la Copa América Centenario del 2016 y se consolidó como una de las piezas del famoso ‘recambio generacional’ de entonces bajo el mando del ‘Tigre’.

En ese entonces ya venía demostrando la destreza, buenos reflejos y técnica como arquero que lo hizo volverse nuevo jugador de Tiburones Rojos de Veracruz en junio del 2016, su primera experiencia internacional a nivel de clubes. A la par, Gareca lo continuó considerando el arquero titular para las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 en las que tuvo tardes y noches memorables junto a aquel equipo histórico que logró clasificar al Perú a un Mundial luego de 36 años. Para entonces, “San Pedro” y “San Gallese” se hicieron apodos recurrentes para el portero nacional.

En el 2019, al año siguiente del Mundial y ya siendo una figura consagrada en la ‘blanquirroja’, para sorpresa de muchos, el golero dejó Veracruz para retornar a la liga peruana. Firmó por Alianza Lima, disputó la Copa Libertadores y en esa temporada terminó siendo subcampeón nacional. Al año siguiente, se convirtió en jugador de Orlando City, equipo de MLS en el que se mantiene hasta el momento como titular y donde ya se ha convertido en un referente.

En junio del 2019, la selección peruana cayó 0-3 ante Colombia en Lima en un amistoso previo a la Copa América y, en ese partido, Pedro Gallese jugó su partido número 51 y superó a Óscar Ibáñez como el portero con más encuentros con la ‘blanquirroja’. Dos años después, en el 2021, también se convirtió en el arquero peruano con más partidos jugados a nivel de Copa América.

Gallese, quien para muchos es el mejor arquero en la historia de la selección peruana, suma 38 partidos con el arco en cero, 37 partidos jugando Eliminatorias y este jueves, ante Chile, llegará a los 100 encuentros oficiales bajo los tres palos del arco peruano, por lo que la Federación Peruana de Fútbol le otorgará una camiseta con dicha dorsal como reconocimiento . De momento, continúa haciendo historia.





