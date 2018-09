Claudio Pizarro está contento en Werder Bremen, y habla feliz del club que lo tiene como uno de sus máximos ídolos. Pero su sonrisa se desdibuja cuando habla de la Selección Peruana. Al delantero todavía le duele no haber disputado el Mundial Rusia 2018 con la bicolor.

En una entrevista le preguntaron si cree posible una nueva convocatoria a la bicolor y su respuesta volvió a ser la misma que dijo hace unos días en Alemania. "Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora", dijo en entrevista exclusiva a NexSport.

"No creo que me llamen, no tendría sentido. Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", añadió.

Claudio Pizarro y la Selección Peruana. (Video: NexSport)

El 'Bombardero' dijo que sigue viendo los partidos de la Selección Peruana. "Claro que los veo. Pienso que quedó la sensación que ante Holanda se hizo un buen partido y, si bien no se ganó, sirve como preparación para lo que se viene que es lo más importante", comentó.

Claudio Pizarro dijo que ya piensa en el retiro pero su adiós aún no es nada definitivo. "Es difícil que siga jugando por decisión personal, pero esto del fútbol es muy dinámico, vamos a ver qué pasa".

Pablo Bengoechea habló de la 'Toma de Matute' del último lunes. (USI/Video: Mauricio Motta))

