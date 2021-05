La última convocatoria a la Selección Peruana trajo consigo algunas sorpresas, pero también ausentes en la lista del ‘Tigre’. Uno de ellos fue Santiago Ormeño, quien ya venía teniendo conversaciones con el comando técnico de Ricardo Gareca. Al respecto, el excapitán de la ‘bicolor’, Claudio Pizarro, no pudo ocultar su sorpresa sobre la decisión del técnico de la Blanquirroja.

“Sé que hay acercamientos del entrenador. Pensé que iba a aparecer en esta convocatoria, para el inicio de las Eliminatorias, pero no fue así. Ya veremos qué es lo que sucede”, precisó el hoy embajador del Bayern Munich a Medio Tiempo, sobre la última nómina del ‘Tigre’ para los partidos ante Colombia y Ecuador por las Clasificatorias, a la espera de que la ‘Sele’ pueda conseguir la mayor de puntos posibles en la fecha doble.

Si bien, como el propio ‘Bombardero de los Andes’ confiesa, no lo ha visto jugar o ha seguido de cerca su carrera, sí ha escuchado mensajes positivos del delantero de Puebla, quien maneja la doble nacionalidad (peruana y mexicana). Por ello, será cuestión del atacante elegir o no a qué elenco nacional ir llegado el momento.

“Lamentablemente no he tenido la oportunidad de verlo jugar. He escuchado buenos comentarios, tiene las dos nacionalidades y él decidirá con quién quiere jugar. No sé si ya decidió o tiene alguna idea clara”, explicó el exdelantero al medio mexicano.

Santiago Ormeño sumó un total de 17 tantos en toda la temporada 2020-2021, de ellos nueve fueron anotados en el Torneo Clausura 2021, llevando al equipo a disputar hasta las semifinales de la Liguilla MX. Su buen desempeño llamó la atención de las selecciones de México y Perú, pero ambas no lo llamaron para la próxima fecha doble. ¿Se dará para la Copa América? Todo puede verse en los próximos días.

En el caso peruano, Ricardo Gareca señaló que “tuvimos un contacto con Ormeño y ya nos conocemos. Fue una charla bastante fructífera y le aclaramos que queríamos conocerlo, saber sus intenciones y ganas que tiene de participar en la selección. Nos manifestó gran interés y nos causo una grata impresión, pero no le prometí nada”.





