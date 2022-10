¿Necesitamos que la Liga 1 sea competitiva para ampliar el universo de jugadores a la Selección Peruana? Es una pregunta que muchos se consultan, debido a la realidad que tenemos en el país. Si bien se habló que la llegada de Ricardo Gareca puso de nuevo al fútbol peruano en la vitrina internacional, lo cierto es que son dos realidades diferentes. Para muestra un botón: la Copa Libertadores. La última vez que un equipo peruano quedó entre los cuatro primeros en este certamen fue en 1997, cuando Sporting Cristal clasificó a la final del torneo, ¿después? Hasta la presente edición, solo se ha llegado en seis oportunidades hasta octavos de final y en una a cuartos, en 2013 con Real Garcilaso.

Entonces, ¿Cuál es el camino que le queda nuestro campeonato para llegar a ser fuente de nuevos talentos para el combinado nacional? Un club dio con la respuesta correcta: Independiente del Valle. Desde hace más de 10 años, el cuadro de Sangolquí ha logrado lo que ningún otro equipo en Latinoamérica ha conseguido en tan poco tiempo. Además de ser finalista de la Libertadores 2016 y dos veces campeón de la Copa Sudamericana en el 2019 y 2022, ha conseguido que el 50% de sus jugadores convocados a la selección de Ecuador sean de o hayan sido formados en sus instalaciones. ¿Cómo lo hizo? Apostó por la formación de jóvenes talentos.

La apuesta en la formación de menores

La formación integral de jóvenes talentos no solo implica inversión de tiempo y dinero, se trata de un proyecto deportivo que debe sostenerse en el tiempo y que, cuanto más serio y comprometido, más rentable se vuelva con el paso de los años. Si bien no es un camino sencillo o que traiga consigo beneficios a corto plazo, es un hecho que es el sendero correcto. Para ello, se debe cumplir primero con pilares fundamentales para esta tarea, como los son contar con el personal idóneo, la infraestructura adecuada (académica y deportiva) y un proyecto a largo plazo, el cual permita que los chicos sean preparados, no solo para rendir con el equipo a nivel nacional e internacional, también para que puedan ser buenos ciudadanos. Es decir, darles las bases para su carrera profesional.

Nelson Reyes, gerente de las divisiones de menores en Alianza Lima, argumenta a Depor que el apostar por la formación de jóvenes es clave para crecer en todas las esferas deportivas: “Ecuador se dio cuenta de que se habían acabado sus ahorros y un gran club les dio una mano: Independiente del Valle, que hizo un trabajo serio y estructurado. Ahora vemos que gran parte de la selección son futbolistas que pasaron por esa institución. A nivel local, Marcos López es un gran ejemplo. Empezó en Universidad San Martin, luego pasó a Sporting Cristal, migró a la MLS y ahora le va muy bien en los Países Bajos. Esa es línea de carrera, que es lo que se necesita para asegurar que una selección siempre tenga jugadores”.

El club íntimo es uno de los que viene apostando por sus canteras desde hace más de 20 años. Figuras como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, André Carrillo, entre otros, son muestra de cuán importante es gestionar una carrera deportiva desde jóvenes. Si bien el ‘Depredador’ no jugó con la camiseta de Alianza Lima en la liga profesional, sí la vistió en competencias de menores antes de dar el salto a Europa, convirtiéndose rápidamente en un referente para su generación y luego en la Selección Peruana (hasta la fecha, es el goleador histórico del blanquirroja con 39 anotaciones). Su caso es uno de los más conocidos -con película y serie incluida- pero, ¿Qué se necesita para tener a más ‘Paolos’ o ‘Jefferson’?

Édgar Villamarín, gerente deportivo de Melgar, ve necesario apostar por contar con una estructura sólida en la parte formativa, que no solo refleje “a dónde apuntamos y qué queremos hacer, con qué futbolistas queremos contar”, sino que vele también por “la formación de la persona más que en lo deportivo, allí parte todo. Es un trabajo bastante arduo e intenso formar personas y tener las herramientas necesarias para que esos deportistas puedan aprovechar las oportunidades y así crecer en el fútbol”. El plantel actual del ‘Dominó' refleja esa apuesta por los talentos: ocho de sus jugadores han sido formados y juegan, ya sea de titulares o suplentes, con el primer equipo, como el caso de Jorge Cabezudo, Matías Lazo, entre otros; además, siete futbolistas del ‘León’ han sido captados de otros clubes y potenciados en Arequipa, como el caso de Paolo Reyna.

Paolo Reyna fue unas de las figuras de Melgar en la Copa Sudamericana 2022. (Foto: Melgar)

Captación de talento dentro y fuera del país

Paolo Reyna es uno de los talentos que posee Melgar y que ya ha sido llamado a la Selección Peruana, primero para ser parte de la Sub-20 en el 2020 y luego para entrenar junto a Juan Reynoso en el denominado grupo ‘selectivo’, integrado únicamente por futbolistas de la Liga 1. Su caso es importante, porque demuestra que un buen programa de captación puede llevar a un club a contar con jugadores idóneos, tanto para competir a nivel nacional como internacional (disputó 13 de los 14 partidos que tuvo el cuadro rojinegro en la Copa Sudamericana 2022, donde quedó como semifinalista).

Entonces, ¿el scouting va de la mano con la formación? Jorge Célico, ex seleccionador de Ecuador y campeón del Sudamericano Sub-20 en el 2019, el mismo que lo llevó al ‘Tri’ a disputar el Mundial de esa categoría ese año, quedando en tercer lugar del certamen, fue claro al enfatizar a este medio que la captación de talento es tan importante como la parte formativa: “Es una pata más. Para formar, primero se recluta y para incorporar a ese jugador hay que tener buena estructura y buenos profesionales. Es toda una cadenas de formación y no importa la edad, puede ser más temprano o un poco más tarde, pero se puede trabajar”.

Incluso, contó que aquella selección con la que ganó el pase al Mundial Sub-20, “muchos de los jóvenes no habían pasado por las selecciones juveniles, no habían tenido un ciclo evolutivo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y llegaron a la Sub-20 por primera vez, como el caso de Jackson Porozo o el de Diego Palacios. Se scouteó bien y se les incorporó. El scouting es una parte importante y lo tiene que hacer gente especializada”. Hoy en día, Ecuador posee el plantel nacional con el menor promedio de edad en Sudamérica, con 24.71, mientras que Perú tiene el promedio de edad más alto, con 28.74, lo que hace evidente la necesidad de incorporar a más talento juvenil.

SELECCIÓN PROMEDIO DE EDAD* Ecuador 24.71 Bolivia 25.65 Venezuela 26.0 Uruguay 26.88 Paraguay 26.96 Brasil 27.23 Chile 27.23 Colombia 27.27 Argentina 27.42 Perú 28.74

*En base a las plantillas de la última convocatoria para la fecha doble FIFA de setiembre.

Para las últimas Eliminatorias a Qatar 2022, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hubo un trabajo exhaustivo para captar jugadores del extranjero, que pudieran aportar, especialmente, en los puntos que hacía falta reforzar, como el ataque. Fue así que llegaron figuras como Gianluca Lapadula o Santiago Ormeño, los mismos que ya han debutado, siendo el primero uno de los que más cariño se ha ganado entre los hinchas. Sin embargo, al tener 32 años se hace imperativo pensar de dónde más se podrá captar a otro delantero para la ‘bicolor’. Para Igor Oca, Jefe de Fútbol Formativo y Metodología de Independiente del Valle, es preciso visualizar los procesos, más que el corto plazo, por lo que es necesario también invertir en competencias.

La competencia, un pilar fundamental

Con la pandemia, las competencias para las divisiones de menores en los clubes peruanos se había suspendido hasta este 2022. Dos años perdidos, los cuales urgen recuperar, comparado con otros países de Latinoamérica, donde el fútbol formativo pudo reactivarse desde el año anterior de manera paulatina, para dar a los chicos la posibilidad de pelear por un puesto, aquella motivación que solo a través de la competencia se puede lograr. En ese sentido, Oca, desde su experiencia en clubes como Atlético de Madrid (España), San Luis (México), entre otros, ve preciso que los chicos puedan tener roce, no solo nacional, también internacional.

“Uno de los objetivos que se tiene en Independiente del Valle, más allá de la competición doméstica (con la Sub-13 y Sub-15 hemos salido campeones de Ecuador, mientras que con la Sub-17 nos queda la final y con la Sub-19 estamos en semifinales), es que todas las categorías tengan al menos un torneo internacional. Por ejemplo, con la Sub-15 nos fuimos a Austria a jugar contra el Bayern Múnich, Valencia, Inter de Milán y conseguimos ser subcampeones; con la Sub-19 organizamos la Copa Milo, donde trajimos equipos de Brasil, México, de Perú (Alianza Lima) y conseguimos ganarla. Son cuestiones que favorecen la competitividad del jugador y allana un poco ese paso a las selecciones en formativas, a la mayor y al primer equipo”, sostuvo a Depor el especialista español.

La delegación Sub-15 de Independiente del Valle viajó a Europa para competir con clubes como Bayern Múnich, para tener roce internacional. (Foto: Igor Oca, IDV)

Hasta julio del año pasado, Perú seguía sin reactivar las competencias internas en menores, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay ya tenían todas sus categorías de vuelta en el juego y los demás países de la región fueron abriendo los entrenamientos para los chicos desde la Sub-13 en adelante. Si bien ello jugó en contra de los muchachos que perdieron la chance de seguir compitiendo, no es tarde. Este 2022 se han retomado las actividades y varios jóvenes han debutado en el primer equipo de algunos clubes peruanos, como Jeanfranco Rojas de 16 años en Carlos Stein o Anderson Villacorta de 17 años en César Vallejo, así como otros 45 jóvenes más en lo que va del año.

Para la próxima temporada de la Liga 1 se aplicarán algunos cambios, siendo uno de los más llamativos la eliminación de la Bolsa de minutos, la cual será reemplazada por un torneo de bases y que permitirá darle el rodaje competitivo a los jóvenes para así escalar al primer equipo. En la Selección Peruana, Juan Reynoso ya ha mencionado la necesidad de contar con un plantel integrado 100 % por jugadores del torneo local , no solo para ampliar el universo de jugadores convocables, también para dar oportunidad a que los clubes puedan poner en vitrina a sus futbolistas, y qué mejor si son jóvenes. Hay mucho camino por recorrer.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR