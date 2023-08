A una semana del debut de la Selección Peruana en las Eliminatorias para el Mundial 2026, Juan Reynoso está cerca de definir a su lista definitiva de convocados para esta primera fecha doble del año, donde enfrentará a Paraguay –el jueves 7 de septiembre en Ciudad del Este– y Brasil –el martes 12 de septiembre en Lima–. Si bien el pasado viernes 25 de agosto dio a conocer una lista preliminar con 28 futbolistas de la Liga 1 Betsson, tal como lo confirmó el propio ‘Ajedrecista’, solo entre 10 y 12 serán parte de su nómina definitiva, la cual será completada con los representantes que militan en el extranjero.

Bajo este panorama. el director técnico de 53 años dará a conocer a sus convocados este viernes 1 de septiembre a través de las redes sociales de la Selección Peruana. De los que está en el exterior, el principal descartado es Gianluca Lapadula, quien a fines de julio fue sometido a una cirugía de corrección artroscópica por una inestabilidad del compartimento medial de su tobillo derecho.

Asimismo, otro de los principales ausentes será Carlos Zambrano. El zaguero de Alianza Lima sufrió un desgarro isquiotibial y por ahora continúa cumpliendo con su proceso de recuperación. Debido a la proximidad de los encuentros frente a Paraguay y Brasil, lo más seguro es que no sea tomado en cuenta para no exponerlo y regrese para los enfrentamientos de octubre, ante Chile y Argentina.

La razón principal por la que Juan Reynoso hizo un llamado extenso en su primera lista preliminar, es porque, además de analizar a sus posibles convocados del torneo local, también quiere hacer una visoria detallada de los elementos Sub-23 que podrían sumarse al recambio generacional a mediano y largo plazo. “Venimos convocando así desde hace un año, una selección de fútbol local, ya cuando se acerca los jugadores peruanos en el extranjero, damos esa lista. Queremos conocer a muchos Sub 23. Queremos integrarlos al universo de jugadores Sub 20 y Sub 23 para ese recambio generacional”, sostuvo en su última conferencia de prensa.

¿Quiénes serían los convocados del extranjero?

Siguiendo la línea de las última convocatorias, la continuidad que han tenido en sus respectivos clubes y el recorrido que tienen en la Selección Peruana durante los últimos procesos clasificatorios, los futbolistas que militan en el extranjero convocados por Juan Reynoso serían los siguientes: Pedro Gallese como el único portero; Luis Advíncula, Miguel Trauco y Marcos López serán los laterales; Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Alexander Callens y Luis Abram los centrales; los mediocampistas de primera línea y ofensivos serán Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Jesús Castillo, André Carrillo y Cristofer Gonzales; mientras que los delanteros serán Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz.

Hay que tomar en cuenta que, tal como lo confirmaron desde Ecuador, Guerrero será uno de los citados por el ‘Ajedrecista’. El ‘Depredador’ disputará su sexta Eliminatoria con la ‘Bicolor’ y será el capitán que lidere a este plantel que buscará dejar atrás la dolorosa ausencia del Mundial Qatar 2022. Según la información de RPP Noticias, el atacante de Liga de Quito llegará a Lima este viernes después de disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo.





