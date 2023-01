Si vemos las estadísticas el balance es desalentador. La Selección Peruana Sub 20 jamás logró la clasificación al Mundial de la categoría en ninguno de los 21 procesos clasificatorios que disputó, entre 1977 y 2019. Y en los últimos años, solo dos veces accedimos a la fase final desde 2001. Pero a puertas de otro Sudamericano Sub 20, que arranca hoy enfrentando al siempre temible Brasil (grupo A), la ilusión siempre se renueva y se apela a la sorpresa, como pasó por última vez en 2013, cuando con Edison Flores, Yordy Reyna, Renato Tapia, entre otros, la bicolor estuvo a un paso de clasificar al Mundial de Turquía. Igual, más allá de que en general las Sub 20 estuvieron más ligadas a fracasos, casi siempre estos equipos dejaron figuras que, a futuro, se volvieron indiscutidos de la selección mayor, incluso, al punto de ser referentes de nuestro fútbol. Por ejemplo, si no lo recuerdan, Christian Cueva es uno de ellos.

Tomando como referencia a la selección liderada por Reimond Manco que jugó el Sudamericano del 2009, conformado en gran parte por los ‘jotitas’ que llegaron hasta los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Corea del Sur del 2007, hacemos un repaso por las figuras que nos dejaron las distintas Sub 20, algo que también tendría que pasar con el actual plantel de Jaime Serna, asistente técnico de Juan Reynoso y quien asumió el cargo tras la partida de Gustavo Roverano en octubre pasado. Sebastien Pineau, Juan Pablo Goicochea, Kenyi Cabrera y Kluiverth Aguilar, postulan como candidatos.

Sudamericano Venezuela 2009

Con la base de los ‘jotitas’ la expectativa era máxima, la bicolor llegó como una de las favoritas, pero la realidad golpeó fuerte al equipo dirigido por Tito Chumpitaz. Perú acabó último de su grupo con cero unidades, con el balance de tres goles a favor y ocho en contra. En la clasificación general fuimos novenos, superando solo a Bolivia. Un desastre. De todas formas, lo único rescatable fue que en aquel equipo comenzaron a brillar nombres como Carlos Zambrano, quien por esa época ya tenía acción en la Bundesliga con Schalke 04, Luis Advíncula y Aldo Corzo, que más allá del fracaso, fueron los más destacados. Reimond Manco, elegido el mejor del Sudamericano Sub 17 y que en ese entonces militaba en el PSV de la Eredivisie, pasó desapercibido en el torneo.

La Sub 20 del 2009 era liderada por Reimond Manco.

Sudamericano Perú 2011

Se jugó en Arequipa y la bicolor, al mando del uruguayo Gustavo Ferrín, contaba con una buena camada de jugadores, entre los que destacaban Christian Cueva, André Carrillo y Osnar Noronha. Haciendo mención en ‘Aladino’, fue de lo más destacado de esa selección, algo que le contribuyó para llegar por primera vez en ese mismo año al equipo mayor dirigido por Sergio Markarián. Aquella vez, esa Sub 20 no estuvo a la altura del torneo y se quedó en fase de grupos, con apenas un triunfo en cuatro encuentros, un duro golpe al tratarse del anfitrión. Alexander Callens, Carlos Ascues y Carlos Cáceda, hasta hoy convocados a la ‘sele’ mayor, también integraban aquel plantel.

Sudamericano Argentina 2013

Con Daniel Ahmed como técnico, esta Sub 20 sigue siendo la que estuvo más cerca de clasificar al Mundial. Precisamente como dato anecdótico, un 18 de enero (como ayer) de aquel año y hoy a solo horas del debut ante Brasil, este equipo derrotó a la ‘Canarinha’ y clasificó como puntero de su grupo: dos victorias, un empate y una derrota en cuatro partidos. Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yordy Reyna, Edison Flores, Cristian Benavente, Jean Deza, Miguel Araujo, entre otros, eran los pilares del ‘once’ del ‘Turco’. En el hexagonal final, Perú (5) quedó a solo dos puntos de la gloria, finalizando su participación con un 1-1 ante Chile, que finalmente llegó a la máxima cita. Un dato no menor fue que cinco jugadores de esta promoción integraron la nómina mundialista en Rusia 2018: Tapia, Cartagena, Flores, Araujo y Andy Polo.

El equipo de Daniel Ahmed que finalizó en quinto lugar del Sudamericano.

Sudamericano Uruguay 2015

Dos años más tarde de la hazaña del equipo de Daniel Ahmed, la Sub 20 de Víctor Rivera también compitió a gran nivel en este Sudamericano. El ‘once’ liderado por Alexander Succar, Beto Da Silva, Adrián Ugarriza, Sergio Peña, Pedro Aquino y Luis Abram, estos dos últimos mundialistas en Rusia 2018 , fueron de los más destacados en este torneo. Perú finalizó tercero en su grupo y avanzó al hexagonal final, donde quedó en quinto lugar (por encima de Paraguay) y consiguió el cupo a los Juegos Olímpicos de Toronto de ese mismo año.

Sudamericano 2017 Ecuador

Cuando las participaciones en estos torneos parecían cambiar su historia, la Sub 20 de Fernando Nogara nos devolvió a una triste realidad. El equipo no ganó ninguno de sus cuatro partidos, con dos derrotas y dos empates. Marcos López, quien jugó ese torneo con 17 años, fue uno de los que más brilló. Luis Iberico, hoy una de las figuras de Melgar y la apuesta a futuro en la selección mayor, también destacó. Bryan Reyna, Fernando Pacheco y Martín Távara, fueron otros que empezaron a hacerse un nombre, más allá de la pésima campaña. Fue de las peores recientes campañas de la historia en esta categoría: décimo en la tabla general.

Sudamericano 2019 Chile

Había bastante expectativa porque la mayoría de convocados ya tenían acción en la Liga 1, pero otra vez nos pegó en la cara nuestra realidad en menores. D aniel Ahmed, el artífice del ‘campañón’ del 2013, no pudo repetir la hazaña con este grupo de muchachos, entre los que destacaban Jesús Pretell, Jairo Concha, Marcos López, Fernando Pacheco, Martín Távara, estos tres últimos con el añadido de sumar su segundo Sudamericano Sub 20 consecutiv o (aún estaban en la edad). La bicolor finalizó último en su grupo, con apenas un triunfo en cuatro partidos. La decepción fue bastante grande, debido a que este plantel tenía mucha experiencia por hacer de ‘sparring’ de la selección mayor durante su estadía en Rusia 2018. Terminó siendo un fracaso.

La mayoría de este plantel viajó junto a la selección a Rusia para el Mundial.

