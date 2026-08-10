La Selección Peruana de Futsal Down intensifica su preparación para representar al país en la Copa Mundial de Futsal para personas con síndrome de Down, que se disputará del 13 al 20 de septiembre de 2026 en Mérida, Yucatán, México.
El conjunto nacional afrontará su cuarta participación mundialista con la convicción de competir al más alto nivel. Gracias al talento, la disciplina y el compromiso de sus deportistas y del comando técnico, el equipo tiene posibilidades reales de alcanzar el podio y dejar en alto el nombre del Perú.
Sin embargo, a pocas semanas del campeonato, aún no se ha logrado reunir el presupuesto necesario para cubrir integralmente la participación de la delegación. La asignación recibida hasta el momento ha sido insuficiente frente a los gastos que demanda una competencia internacional, entre ellos traslados, alojamiento, alimentación, indumentaria, preparación y logística.
Un llamado a sumar esfuerzos
Por ello, hacemos un llamado urgente a las instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y a toda la ciudadanía para que se sumen a este sueño mundialista. Cada aporte, alianza o acción de difusión contribuirá a que nuestros seleccionados puedan viajar, competir en igualdad de condiciones y concentrarse plenamente en alcanzar la meta deportiva.
Respaldar a la selección peruana de Futsal Down es apostar por el deporte, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Nuestros deportistas ya están haciendo su parte con esfuerzo y dedicación; ahora necesitan el apoyo de todos para convertir esta posibilidad en una realidad.
¡Juntos podemos llevar al Perú al podio mundial!
Contacto para apoyo y coordinación
- Institución: Federación Deportiva Nacional de personas con síndrome de Down
- Persona de contacto: Gissely Alvarado – Vocera
- Teléfono: 938617677
- Correo: fedenasd.21@gmail.com
- Datos para aportes: BBVA 0011-0286-0200283755, CCI 011-0286-0200283755