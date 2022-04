En nuestro país, hay cerca de 20 mil personas (19 mil 849) con síndrome de Down, según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del CONADIS. Ellos representan el 6% del total de inscritos de dicha organización. La mayoría busca salir adelante, ayudar a sus familias y cumplir un rol en la sociedad. Y hace una semana, 14 ‘guerreros’ dejaron todo en la cancha con la selección peruana de futsal down.

Perú se vistió de gala para organizar la tercera edición del Mundial de Futsal Down, donde la selección nacional dejó en alto la bandera. El equipo, dirigido por Giancarlo Torres, quedó en sexto lugar (participaron ocho países) y pudo darse el gusto de celebrar hasta en tres ocasiones durante el torneo. Más allá de la posición, los chicos dieron una lección de vida, compitiendo al más alto nivel en esta categoría.

Depor conversó con el entrenador de la selección peruana para conocer más sobre la interna del grupo, cuál fue el balance del campeonato y qué otros torneos se vienen para el equipo. No solo eso, también para saber qué retos y complicaciones tuvieron durante el proceso.

La Selección Peruana de Futsal Down participó por segunda vez de un Mundial. (Foto: Instagram)

¿Cómo así llegas a ser el entrenador de la selección de fustal down?

Tengo más de 18 años dirigiendo en el futsal, de alguna manera yo llegó a esta selección, porque en el 2019 estuve con la selección peruana femenina de futsal, también asistiendo a la selección de varones de mayores. Ahí tuvimos un entrenamiento integrado con el primer grupo de la selección de futsal down. Ahí tomé contacto con los chicos, con la presidenta, que es quien promueve esto. Ahí fue el acercamiento inicial. Lamentablemente, no hubo mucho tiempo de interactuar porque vino la pandemia. Todos los proyectos de futsal se congelaron en ese momento,

¿Desde hace cuántos años tenemos una selección peruana de futsal down?

Sé que han participado por primera vez en el Mundial de Brasil /2019), fue después de eso que yo los conozco. Antes de la pandemia, la selección tuvo un año y medio de trabajo.

¿Habías tenido experiencia dirigiendo a un equipo de futsal down?

No, de futsal down esta es la primera vez. He tenido experiencia dirigiendo equipos y selecciones, tanto de varones como de mujeres, y esta era una oportunidad para desarrollarme en lo que me gusta, que es el futsal, en un ámbito distinto. Ahí tuve un ‘clic’, un punto de inicio. Durante esta pandemia, yo empecé a capacitarme con este tipo de charlas a nivel mundial, busqué un poco de información sobre deportes para personas con discapacidad. Justamente, encontré alguna una información, se hizo más fácil intercambiar [con ellos] por toda la información, por los videos, que se empezaron a propagar en las redes, Luego en medio de la pandemia, me contactan para la selección, sabiendo que el Mundial iba a ser en Perú. Empezamos a trabajar y eso fue en noviembre con la selección.

Integrantes de la selección

Jugador Posición Dorsal Abel Aquiño Barrionuevo Cierre 3 Miguel Ángel Campos Ramírez Portero 1 Pierre Anthony Espino Salas Cierre 6 Luis Alberto Falcón Riqueros Pívot 9 Joseph Valentín Flores Aspiros Ala / Pívot 14 Ronny Josseph Flores Cuya Ala 11 Edgard Julio Gómez Valenzuela Ala 12 Diego Leonardo Pachas Esteban Ala / Pívot 15 Ángel Pachas Tellería Cierre 10 José Ignacio Pérez Zamora Portero 2 Diego Alberto Pérez Garay Ala 7 Josué Alberto Risco Asto Cierre 5 Juan Diego Tenorio Valdez Ala 4 Jhonatan Vásquez Basilio Ala / Cierre 8

¿Qué has aprendido del grupo? ¿Qué enseñanzas te han dejado como persona?

Es la experiencia más importante que he tenido, porque es una selección nacional. Es un equipo que representa a todos los peruanos, fuera de la modalidad, yo lo he tomado con esa seriedad. El aprendizaje ha sido más para mí, que lo que yo he podido aportarles a ellos.

¿Cómo ha sido la relación entrenador-jugadores?

Es un reto importante, porque inicialmente tienes que conocerlos. Es cierto que por su condición tienen algunas características, cada uno es un mundo distinto. Algunas características sí son importante, porque son apasionados en lo que hacen. Parte de mi trabajo como entrenador, era que trasladen esa pasión al deporte y lo hemos logrado. Ese equipo ya jugaba futsal, por lo que vi en los videos del Mundial anterior, les faltaba competir, que es distinto a jugar. En este Mundial, a pesar del poco tiempo, sí se ha logrado ese objetivo, el equipo ha competido, le ganó al subcampeón, le ganó a México, que tiene varios años en esto. Si bien no clasificamos a segunda ronda, nos toca aprender de ello y ver donde mejorar para poder hacerlo mejor la siguiente edición.

Sientes que el deporte es una buena plataforma para visibilizar a los chicos con síndrome de Down...

El deporte es una herramienta social. Si bien el deporte puede aportar a la sociedad, porque es una economía estable, no debemos de dejar la parte más importante es educar a la sociedad. Debemos comenzar por ahí, que sea un medio para educar y para mejorar a las personas. Parte de eso es educarnos en que tenemos personas que también necesitan ser reconocidas y que están en condiciones de darle al país cosas muy interesantes. Los chicos han peleado con la élite [en el Mundial], hay que seguir trabajando.

Edgard Gómez es el capitán de la selección peruana de futsal down. (FPF)

Si bien no se logró el podio en el Mundial, un sexto puesto es muy meritorio...

Sí, igual los chicos no se lo tomaron tan fácil el tema de quedar eliminados, para ellos no solo fue participar. Los objetivos estaban un poco más arriba, sobre todo con esos dos primeros partidos. Nosotros fuimos la segunda selección con mejor defensa, después de Brasil, hasta en eso estamos segundos con respecto a las demás selecciones, pero nos quedamos en primera ronda. Nosotros nos vamos con la cabeza en alto por haber competido y haber dejado en alto los colores de Perú.

Para muchos era su primer Mundial o ya el grupo tenía experiencia...

La mitad casi eran primerizos. Acá hay un tema a futuro, hay que abrir más la selección, tratar de que el universo de jugadores crezca, los equipos crezcan, eso es parte de lo que nos toca. Se le está pidiendo al IPD con mucha insistencia que nos acepte como una Federación Deportiva con síndrome de Down. Todo esto es trabajo de los padres, de los mismos jugadores, también del Colectivo 21 (Down Perú), pero son apoyos individuales. Hemos tenido días que se nos complicaba tener campo y se nos facilitaba por tener apoyo, pero es el IPD el que te tiene que dar todas las comodidades para poder representar bien al país, y eso no está sucediendo. Ese lema que dicen que el deporte es inclusivo no está sucediendo en el Perú.

Resultados de la selección peruana en el Mundial

Instancia Resultado Grupo B Perú 4-1 México Grupo B Argentina 1-2 Perú Grupo B Perú 0-3 Portugal Definir posición final Perú 4-2 Uruguay Por el quinto lugar Perú 2-4 México

Sobre la preparación del equipo. ¿Dónde entrenaron previo al Mundial, cada cuanto se juntaban?

Nosotros entrenábamos en los campos de la Universidad de Lima, entrenábamos tres veces por semana de noche, porque muchos de los chicos trabajan, estudian y ayudan a sus padres. Ellos no son deportistas de élite, han seguido con su vida normal y han estado representando al país. Es muy distinto cuando uno viene descansado, comido, que cuando vienes del trabajo, de la academia a seguir sacándole el juego a tu cuerpo. Por todas esas situaciones, la evolución fue muy positiva. Los entrenamientos fueron cuatro meses, pero un mes paramos por el tema del Omicron, se contagiaron los chicos. De ahí, tuvimos que acelerar el trabajo, porque veníamos de un parón.

¿Qué caracteriza a esta selección?

Algo que yo traté de introducir a esta selección es la intensidad, el pundonor la garra, tratar de que ellos compitan, que no es lo mismo que jugar o participar, creo que esto se logró. Esta es una selección competitiva.

¿Qué retos y complicaciones tuvieron como selección peruana de futsal?

Tenemos familias que viven en Carabayllo, Puente Piedra, en el otro extremo, en Villa El Salvador y tres veces por semana tenían que movilizarse para entrenar. Fuera de lo económico, es un sacrificio. Nosotros entrenábamos de 8:00 pm a 9:30 pm, y ellos estaban legando 11:00 pm a su casa, eso es un reto para mí. Como entrenador, el reto fue llegar a ellos y creo que se logró, conocerlos y saber cómo llegar a cada uno de ellos. Ha sido el reto más importante que he tenido y luego ellos han dejado todo el sacrificio en la cancha.

La selección peruana de futsal down anotó 12 y recibió 11 tantos en el Mundial. (FPF)

¿Cómo así llegabas a cada jugador?

Yo trataba de llegar a ellos por el tema de la motivación, por la competencia interna. Siempre los entrenamientos los tratamos de hacer por grupos (cuarteros) para que ellos ya empiecen a sentir la competitividad desde el entrenamiento. Luego al momento de dar el feedback, hay chicos que te entienden más claramente, hay chicos que tienes que repetir las cosas más veces, hay otros que tienes que hacerlo con un poco más de carácter, otros de manera más detenidamente. Cada uno tiene su característica principal. Hay chicos que reaccionan ante un grito fuerte al borde de cancha, hay otros que no. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso y conocerlos bien.

Consideras que los chicos se esforzaban el doble o más que otras personas que juega futsal

Sí, su sacrificio ha sido mayor. No hay nada que reprochar. Los números nos avalan de que hemos mejorado mucho en comparación al Mundial anterior (quedamos penúltimos). Si eso lo equilibras con una atleta que se dedica un poco a esto, ahí hay un mérito interesante que valorar. Hemos quedado debajo de los cuatro mejores y antes estábamos peleando con los de abajo. Nos faltó poco para meternos a semifinales; mientras que la vez pasada peleábamos por no quedar últimos.

Ahora tras su buena participación, ¿Qué les han dicho van a recibir algún apoyo?

Ahí la presidencia está haciendo las gestiones pertinentes, aprovechando el rebote mediático post Mundial para que se sumen más apoyos en vista de que hay un nuevo calendario, hay Copa América el próximo año, hay Olimpiadas Trisome Games en Turquía, entonces esto debe seguir y hay que empezar a prepararse para lo que se viene. Insisto que el primer apoyo debe ser del Estado, de reconocerlos como una Federación, incluirlos en su plan de trabajo y prestarle la atención del caso.

¿Qué torneos se avecinan para la selección?

En estos días debo estar presentando un informe sobre el balance del Mundial y ya nos sentaremos a conversar con la directiva, porque ellos tienen más claro cuál es el calendario. Se viene la Copa América de Brasil (2023), los Trisome Games, una especie de Juegos Olímpicos de síndrome de Down donde el futsal también está, eso es en 2024. Uno ya debe preparase y armar un plan estratégico para todo eso.

Otro reto es ampliar el universo, que más chicos se sumen a una preselección...

Creo que acercarnos más a ellos podremos encontrar más valores de los que ya tenemos. Sé que va a haber un torneo nacional para que existan más clubes involucrados.

¿Consideras que nuestra sociedad empieza a tener cada vez más conciencia sobre los chicos con síndrome de Down?

Sí, desde que ya los visibilizas y forman parte de las actividades cotidianas diarias, la gente va a empezar a reconocerlos y entenderlos. Los vamos a tener más presentes, es todo un proceso.

¿Qué debemos hacer para mejorar como sociedad y ser más inclusivo frente a las personas con síndrome de Down

Educarnos en valores, la educación es la solución integral a muchos de nuestros problemas. Ser más inclusivos, pero no solo ponerlo de título o en una empresa, la inclusión se hace y se demuestra, que cada quien haga su trabajo y de seguro las cosas van a mejorar.

Posición Final del Mundial Fustal Down 2022

Posición País 1° (Campeón) Brasil 2° Argentina 3° Turquía 4° Portugal 5° México 6° Perú 7° Chile 8° Uruguay

