El pasado 15 de diciembre de 2021, fue el último partido que Gianluca Lapadula pudo disputar con la camiseta de Benevento. En aquella ocasión, Fiorentina logró imponerse por 2-1 sobre el elenco en el que milita el delantero de la Selección Peruana, en cotejo válido por la Copa Italia.

La intención de dejar el equipo que milita en el torneo de ascenso de ese país, no fue bien tomado por le comando técnico del cuadro italiano, el mismo que decidió no tomarlo más en cuenta debido a la actitud que -según ellos mismos indican y que fue negada por el jugador- el ‘9′ tenía para con ellos.

La tensión entre Gianluca Lapadula y Benevento se acrecentó, luego de que el club europeo decidiera no prestar o vender al delantero de la Selección Peruana, a pesar de contar con más de una oferta sobre la carpeta para que el ‘Bambino’ continúe su carrera en otra institución. No lo hacían jugar con ellos y no lo dejaron jugar en otro lado.

Desde entonces. el atacante incaico sumó seis partidos fuera de la lista de convocados del conjunto de la Serie B. Sin embargo, fue el cuadro italiano el que sufrió más con la ausencia del ‘Bambino’, ya que solo pudo ganar en una ocasión, registrando tres empates y dos derrotas, alejándose de la zona directa de ascenso para quedar relegado entre los equipos que sueñan con meterse a los Play Offs.

A pesar de la larga ausencia en el torneo de ascenso de Italia, Gianluca Lapadula continúa como el goleador de la competición. El jugador de la Selección Peruana suma un total de 10 conquistas y es el máximo artillero de su equipo, donde aún no encuentran a un futbolista que pueda ofrecer lo mismo que el centrodelantero nacional.

¿Gianluca Lapadula volverá a jugar con Benevento?

De acuerdo con el periodista Gianluca Di Marzio, el ‘Bambino’ retornará a los entrenamientos con la institución de los ‘Brujos’. Esta decisión fue comunicada por el presidente Oreste Vigorito, quien ha sido clave para que el hombre de la Selección Peruana retome las tareas habituales.

No obstante, el comunicador italiano detalló que la reinserción de Gianluca Lapadula puede demorar debido al conflicto legal que todavía anda en curso. En tal sentido, los abogados de las partes involucradas deben alcanzar un acuerdo para cerrar el asunto a días de la citación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Milán.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.