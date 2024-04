En el mundo del fútbol, hay diversas razones por las cuales un jugador puede optar por rechazar una convocatoria para representar a país, ya sea por preferencias personales, compromisos con sus clubes o simplemente por no sentirse listo para asumir ese desafío. Esto sucedió con cuatro jugadores elegibles por la Perú que destacaban extranjero y que fueron contactados para que puedan vestir la ‘Bicolor’, pero declinaron el llamado. Solo uno de ellos cambió de opinión y finalmente optó por ponerse la blanquirroja. Conoce su historia y por qué se opusieron a ser citados a la Selección Peruana.





Andrés Vásquez

Nació en Lima, Perú, y se fue a vivir a Suecia a los dos años junto a su famlia. Desde muy pequeño se unió al club IFK Göteborg y fue ascendiendo desde las divisiones menores hasta debutar con el equipo principal en 2005. Se hizo famoso el 7 de mayo de 2007 al marcar un gol de ‘rabona’ contra el Örebro SK, un tanto que cautivó al mundo futbolístico y lo hizo reconocido en su tierra natal, donde antes no era tan conocido.

La Selección de fútbol de Suecia lo convocó para integrarse al plantel Sub-21, y Andrés Vásquez jugó algunos partidos amistosos con el país europeo, pero debido a la fama que se ganó en Perú por el gol de ‘rabona’ y la cercanía de las Eliminatorias Sudáfrica 2010, consideró jugar para la Selección de fútbol del Perú y renunciar a vestir la camiseta sueca.

En septiembre del 2007, el entonces técnico de la Selección Peruana, ‘Chemo’ Del Solar, viajó a Suecia y se reunió con Andrés Vásquez hablar sobre una posible convocatoria a la selección peruana. “Primero quiero jugar, deseo recuperar mi nivel y luego el llamado de Chemo llegará seguramente. Yo no quiero apurarme” dijo Andrés en aquel momento, en una entrevista para el diario El Comercio. Sin embargo, tras rechazar la citación para un partido amistoso contra Costa Rica, no fue tomado en cuenta nunca más.

Andrés ‘Rabona’ Vásquez fue llamado por 'Chemo' del Solar, pero rechazó la convocatoria a la selección peruana. (Foto: AFP)





Alfredo Morales

Hijo de un soldado peruano-estadounidense y madre alemana, nació el 12 de mayo de 1990 en Berlín. Comenzó su carrera en diferentes clubes de la capital alemana y en julio de 2000 ingresó a las divisiones inferiores del Hertha Berlín. En noviembre de 2008, Morales hizo su debut con el segundo equipo en la Regionalliga Norte. Dos años más tarde, se unió por primera vez al equipo profesional durante la pretemporada de verano y jugó su primer partido con el primer equipo el 5 de diciembre de 2010, en una derrota por 0-1 ante el TSV 1860 Munich.

En agosto de 2011, Alfredo Morales expresó su interés en ser convocado a la selección peruana, aunque mantuvo abiertas sus opciones con Alemania y Estados Unidos. El entrenador Sergio Markarián se contactó con él y consideró incluirlo en una posible convocatoria. Sin embargo, Jurgen Klinsmann, director técnico de la selección estadounidense, lo llamó para amistosos contra Francia y Eslovenia en noviembre de 2011, aunque el jugador no llegó a debutar en dichos encuentros. Finalmente, el 29 de enero de 2013, hizo su debut con la selección absoluta de Estados Unidos en un amistoso internacional frente a Canadá, cerrando así la opción de representar a la ‘Bicolor’.

Alfredo Morales se hizo conocido cuando jugaba en Alemania; pudo jugar por Perú, pero prefirió hacerlo por la de Estados Unidos (Foto: Internet)





Alexander Robertson

Producto de la divisiones inferiores del Manchester City, Alexander Robertson (2003) se encuentra cedido al Portsmouth FC y es uno de los futbolistas con mayor proyección de los ‘citizens’. Es uno de los casos de futbolistas que tienen varias opciones para representar a una selección: Australia por su padre, Perú por su madre, Escocia por nacimiento e Inglaterra por haber vivido allí la mayor parte de su vida. Sin embargo, Alexander Robertson ha optado por representar a los ‘Socceroos’.

Pese a ello, su nacionalidad deportiva aún no está definida por completo, ya que solo ha participado en dos encuentros amistosos con el equipo australiano. La posibilidad de representar a Perú se mantiene abierta (ha habido contactos previos entre la FPF y el jugador), y no sorprendería si llegara a concretarse en algún momento.

Alexander Robertson optó por vestir la camiseta de Australia. (Foto: Difusión)





Gianluca Lapadula

Debido a su ascendencia familiar, Gianluica Lapadula podía ser convocado por las selecciones de Italia y Perú. Luego de una destacada temporada con el Pescara y captar la atención de medios internacionales, en 2015, el entrenador de la selección peruana en ese momento, Ricardo Gareca, viajó a Europa para reunirse con el jugador previo a los compromisos de las Eliminatorias en marzo y la Copa América Centenario en junio de 2016. Tras la reunión, el jugador expresó: “Tomé la decisión de esperar hasta junio para poder concentrarme en el campeonato de Serie B... Después estoy seguro de tener la serenidad justa para poder decidir”.

El 7 de noviembre de 2016, Gianluca Lapadula fue llamado a integrar la selección de fútbol de Italia para un encuentro clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2018 frente a Liechtenstein y un partido amistoso frente a Alemania, cubriendo la ausencia por lesión del delantero del Nápoles Manolo Gabbiadini. A pesar de esta convocatoria, Lapadula no logró disputar ningún encuentro oficial con el combinado italiano. No obstante, el 31 de mayo de 2017, marcó tres goles en un partido amistoso entre Italia y San Marino, manteniendo así la posibilidad de ser llamado por otra selección al no debutar oficialmente con Italia.

El 26 de octubre de 2020, se confirmó que Gianluca Lapadula había comenzado los trámites para obtener su Documento Nacional de Identidad. Al lograr esto, podría adquirir la nacionalidad peruana de forma legal (gracias a su ascendencia materna peruana) y, por ende, ser convocado para representar a la selección de fútbol de Perú. El 30 de octubre de 2020, Ricardo Gareca lo llamó por primera vez para disputar los encuentros frente a Chile y Argentina en las Clasificatorias de Conmebol para el Mundial de Fútbol 2022. Hizo su debut con la camiseta blanquirroja en la derrota por 2-0 ante Chile (ingresando al campo reemplazando a Raúl Ruidíaz después de 60 minutos de juego) y tres días después, jugó como titular ante Argentina en Lima, donde volvieron a perder por 0-2.

Gianluca Lapadula debutó ante Chile con la selección peruana (EFE/ Martin Bernetti)





