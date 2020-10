Luego de cinco fracturas en el rostro, cualquiera tendría miedo de volver a tener contacto con un balón, pero no él. No en este momento, cuando las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina. Entregado siempre a colores de la Selección, Edison Flores se pone su máscara y está listo para dejarlo todo en la cancha, para los partidos ante Paraguay y Brasil.

La decisión es del ‘Tigre’, pero el volante del DC United cuenta, en una entrevista con César Vivar, las ganas de que arranquen las Eliminatorias, así como los detalles de su lesión, el buen presente de Universitario de Deportes y la felicidad de ver a Tapia en España.

¿Cómo estás Edison, te veo recuperado?

Todo bien, gracias a Dios. Ya superé la lesión hace poco más de dos semanas y ya estoy trabajando con los compañeros. La primera semana sí fue un poco fuerte en el físico, pero ya estoy trabajando a ‘full’ para volver a jugar.

¿Te asustaste mucho cuando se dio el golpe? ¿Sentiste que fue grave?

Sí, obvio. Fue un golpe muy fuerte para mí, fue mi primera lesión. Pero tuve suerte, pudo ser peor. Pero son cosas del fútbol, uno tiene que estar preparado.

Tú sales caminando, los médicos te asisten, ¿sentías que algo no estaba bien en la zona?

Sentía demasiado dolor, no lo soportaba. Sentía que había algo raro porque me tocaba el ojo, y estaba como sobresalido. Quería vomitar, tenía síntomas. Pero no perdí el conocimiento.

En este tipo de situaciones, ¿cuánto ayuda que tu esposa sea doctora?

Ella pudo entrar a la clínica y estuvo ahí conmigo en el día que estuve. Me detectaron cinco pequeñas fracturas en el lado derecho de mi cara. Me recomendaron que me opere y me pusieron placas. También me avisaron que usaría una máscara para volver a jugar.

Y el post operatorio se superó sin problemas…

Sí, pero fue rápido en general. La operación duró casi tres horas, pero luego no estuve en el hospital, me fui directo a mi casa.

¿Cuándo volviste a los trabajos físicos con el DC United?

A la semana que ya me estaban operando. Fueron como tres semanas que no pude hacer mis actividades y me dolía la cabeza. Se me dificultaba ir al club, pero ellos siempre pacientes y atentos. Todos los días hablaban conmigo. Luego ya pude trabajar con normalidad.

¿Ya tuviste contacto con el balón?

Sí, hace una semana trabajo normal. Obviamente no estoy en el equipo titular, pero todo con normalidad. Ya también con la máscara, así que puedo tener contacto. Puedo cabecear un poco.

¿Cuándo llegas al Perú? Salió información que la MLS iba a poner trabas a los convocados…

En los últimos días hubo muchas cartas y estaba en duda esa parte. Pero bueno, nosotros somos jugadores del club y sabemos las reglas que existen. Igual hasta ahora no nos dicen claramente qué sucederá, pero yo creo que vamos a viajar.

Si el ‘Tigre’ Gareca te dice “quiero que arranques ante Paraguay”, ¿cuál es tu respuesta?

Le diré que estoy muy bien. Igual, si le preguntara a mi técnico del DC United, también le diría que estoy bien. Voy a disfrutar volver a entrenar con mis compañeros de la Selección.

El movimiento de fechas y tu recuperación hace pensar que puedes jugar ante Paraguay y Brasil…

De todas maneras, la ilusión siempre está. Obvio que llego sin continuidad, sin ritmo de fútbol, pero estoy preparado para dejar todo el campo y más por el Perú.

Contra Paraguay en Asunción, tengo en la mente los mejores recuerdos de la Selección. En el 4-1, además marcaste un gol…

Yo siempre estoy ilusionado con jugar. Sabía que estaba en duda, pero siempre hablé con mis compañeros de la Selección y me decían que tenía que estar preparado para jugar minutos o los partidos que me toque jugar.

¿Hablaste con Gareca? ¿Con el ‘profe’ Bonillo?

En los primeros días del golpe, tuve una semana que no tuve el teléfono. Pero a mi esposa si le llegaron los mensajes y ella les comentaba qué tal iba y me hacía llegar los mensajes. Sé que estuvieron muy atentos también.

Yordy Reyna también llegó al DC United, ¿cómo se llevan?

Muy bien. Estoy emocionado con su llegada. Le dije al entrenador que es un jugador que vendrá a sumar. Yordy es súper rápido y puede ayudar mucho al club. Hay que seguir trabajando para que el club esté en mejores puestos.

¿Tienes la máscara cerca, incomoda mucho cuando juegas?

Al principio, molesta. Es algo nuevo, algo que recién utilizas y que te descoloca un poco. Conforme van los entrenamientos, me voy sintiendo más cómodo. Se me mueve un poco, pero me la acomodo. Estoy tratando de estar concentrado en el entrenamiento, para que eso no pueda ser un obstáculo para mí.

¿Has cabeceado ya?

Ya he cabeceado y he jugado al fútbol tenis. Estoy bien, me voy sintiendo mucho mejor, siento que me va a molestar, pero no lo hace en realidad. Es la sensación, el miedo, pero no te duele nada. Poco a poco se va a ir yendo así.

Último minuto ante Paraguay, viene la pelota ante arriba y hay que meter el cabezazo para el gol…

Sí, de todas maneras. De cabezazo, de palomita, de lo que sea.

¿Tienes ganas de ver a alguien en especial en la Selección?

Reencontrarme con Raziel, pero salió la noticia de que se desgarró y no va a poder estar. Me da mucha felicidad que varios jugadores de la Selección Sub20 del 2013 se puedan ir sumando. Están en buen nivel, y hay que tratar de que se puedan ir sumando más jugadores, porque están muchos en órbita y muchos también están saliendo al extranjero.

¿Qué opinas a poder ver a la 'U' puntero del Apertura y con gran diferencia?

Muy contento, siempre hablo con Aldo, que está en muy buena forma, con Barco, que está también jugando. Están haciendo un buen torneo y esperemos que sigan haciéndolo hasta el final. Creo que el Apertura se lo van a llevar, pero lo que más importa es la final. Así que tienen que tener mucha gasolina para lo que viene y para estar bien al final, que es lo que el hincha crema más quiere.

¿Sigues a la 'U'?

Sí, quizá no pueda ver los partidos completos, pero sí los sigo. Estoy pendiente, viendo los resúmenes. Me da mucho gusto que le esté yendo bien, así como la vuelta a las canchas de Diego Chávez, que me da mucha alegría también.

¿Te molestó mucho lo que pasó con Monarcas Morelia, o entiendes que es un tema económico y que se dio así?

Fue sorpresivo. Estas noticias vienen como un baldazo de agua fría, porque no se esperan. Pero es algo normal que sucede en México, yo no lo sabía mucho. Hay el cariño con toda la gente, que me trató de la mejor manera. Ahora hay el Atlético Morelia, que es el equipo, y esperemos que con los años pueda subir a la Liga MX, que es lo que la gente de Morelia quiere y está ilusionada.

¿Te ilusiona la liga española cuando ves a Renato Tapia?

Sí, obviamente. Me da mucha alegría y mucho gusto. El ‘Cabezón’ está teniendo un nivel impresionante. Aguerrido como siempre, siempre yendo para adelante y conchudo también. No me sorprende, me da mucho gusto que le esté yendo bien y espero que le siga yendo así.

El mensaje de Gareca ha sido bueno. Que estamos preparados y podemos, que estamos con igualdad de condiciones, que Perú sale a competir...

Hemos tenido mucha comunicación en este año muy difícil. El ‘profe’ también ha peleado porque se juegue el campeonato. Él está mirando a muchos jugadores en el fútbol peruano y el trabajo que hace es impresionante. El mensaje es positivo y siempre nos llena de confianza para lo que van a ser unas Eliminatorias mucho más difíciles que las de antes.

¿Has quedado más guapo?

Que la gente comente, yo creo que sí. Era la idea.