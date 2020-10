Miguel Trauco es uno de los futbolistas que llega al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 sin haber sumado minutos en su club. Solo ha podido completar un partido durante los últimos seis meses, pero lo hizo en encuentro por el Saint Étienne II. Su equipo lo quiso vender durante este mercado y a pesar que hubo interesados, las negociaciones no se llegaron a finiquitar.

El no ser tomado en cuenta por Claude Puele (DT Saint Étienne) para los encuentros de la Ligue 1, le permitió sumarse con anticipación a la Selección Peruana. Desde el día jueves ya entrena a la par con sus compañeros con el objetivo de arrancar con el pie derecho el proceso clasificatorio.

“Futbolísticamente no he tenido continuidad, pero en lo físico llego en mi mejor momento. Justo ahora estuve con la nutricionista y me hicierno pliegues, y estoy en mi mejor estado de composición corporal. Eso me llena de confianza para lo que viene. Sé que tal vez no tengo ritmo de partidos, pero en lo físico voy a tratar de estar bien”, dijo en diálogo con RPP.

Por otro lado, señaló que antes de subirse al avión que lo traería a Perú, pudo dialogar con su entrenador, quien le señaló que a su regreso las cosas van a cambiar y que será tomado en cuenta.

“Estoy tranquilo porque tuve una buena conversación con mi entrenador antes de venir, me deseó buena suerte antes de venir a la Selección, me dijo que este tema futbolistico no es nada personal, que es algo del club, que el club deseaba venderme por temas económicos, (porque) están un poco ajustados. Pero, si a partir del 5 de octubre no llegaban a venderme, el panorama va a cambiar para mí, voy a tener más minutos”, agregó.

Miguel Trauco tiene contrato con el Saint Étienne hasta junio del 2022, aunque en la presente venta de pases estuvo cerca de emigrar al Olympiacos de Grecia, club que estuvo muy interesado en contar con sus servicios.

