Edison Flores es uno de los jugadores que trabaja desde este lunes en Videna, para mantenerse en forma física y así ser una opción para Ricardo Gareca con miras a los próximos partidos de la Selección Peruana. El ‘Orejas’ se mantiene concentrado, pensando en recuperar el terreno que perdió en la ‘Blanquirroja’, como él mismo lo admitió.

“Obviamente, sí (perdí terreno). Porque creo que no he tenido los partidos, he estado fuera en muchos partidos y hay jugadores que están en un buen nivel, que han demostrado que son jugadores de Selección”, declaró Flores en entrevista con Willax Deportes.

El mediocampista que milita en DC United fue afectado por algunas lesiones y ello lo marginó de varios partidos no solo de su equipo sino también de la ‘Bicolor’. De hecho, la última vez que tuvo actividad el peruano fue el 8 de octubre, en el compromiso ante Chile.

Ante el citado medio, Flores felicitó a Alianza Lima por haber conseguido una nueva estrella. “Felicitaciones a Alianza Lima, que se llevó el título nacional. Estaba Jefferson Farfán ahí, tenían un gran equipo también”, indicó el deportista de 27 años.

Por otro lado, ‘Orejas’ también se dio tiempo para enviarle un mensaje a los hinchas y expresó el deseo que quiere para su querido Universitario. “A los hinchas de la U, espero que el próximo año sea mucho mejor para la U y que se pueda llevar el campeonato a fin de año”, expresó.

Por último, el exjugador de Monarcas Morelia recalcó su ilusión de terminar su carrera, siendo futbolista de Universitario de Deportes

“Es mi idea retirarme en Universitario. Lo he contemplado, pero uno no sabe qué pueda pasar en un futuro qué puedan decidir las dirigencias, que vienen y van. Pero bueno, como una ilusión, siempre está”, sentenció.





