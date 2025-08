En medio de su regreso al escenario público tras varios años alejado del foco mediático, Edwin Oviedo ha encendido una nueva polémica en el fútbol peruano. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, recientemente liberado por decisión judicial, rompió su silencio y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre el proceso clasificatorio rumbo a Rusia 2018. Según sus declaraciones, hubo tensiones internas en las últimas fechas de las Eliminatorias, incluyendo un pedido económico inesperado por parte de Juan Carlos Oblitas, entonces director deportivo de la Selección Peruana.

Para sorpresa de muchos, Oviedo no solo fue noticia en las últimas semanas por volver a disfrutar de su libertad, si no por la aparición en diversos medios de comunicación donde presentó el libro que relata muchas situaciones del proceso que vivió en su estancia en la FPF: Caso Oviedo, la verdadera historia.

Una de esas historias retratadas en dicho libro la contó recientemente en entrevista con Eddie Fleischman, sorprendiendo a mucho por una actitud de Juan Carlos Oblitas que se dio en un contexto inesperado y que pudo haber terminado con un procesó que terminó con un resultado positivo para la ‘Bicolor’.

“Hay una situación, cuando estábamos cerca de ir al Mundial 2018, en las últimas fechas, recibo la visita de Juan Carlos Oblitas a mi oficina y me dice que él necesitaba un premio. Le respondí que los premios lo reciben los jugadores, pero él me insiste y dice que él también quisiera un premio si se clasificaba al Mundial. Le dije que en el contrato estaban las condiciones en las cuales acordamos cuál era su labor”, fueron sus palabras en ‘Full Deporte’.

Juan Carlos Oblitas fue el director deportivo en el proceso de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2018. (Foto: FPF)

De acuerdo al testimonio, Oblitas exigió un premio económico cercano a los 300 mil dólares a cambio de mantenerse en su cargo, dicho monto fue revelado con exactitud en el libro del ex-dirigente. La demanda del ‘Ciego’ habría sido planteada en las oficinas de la FPF cuando Perú se encontraba a pocas fechas de concretar su clasificación mundialista.

La insistencia de Oblitas, según el testimonio de Oviedo, fue tal que incluso llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de dar un paso al costado. “Él insistió y yo en ese momento pensaba en el objetivo, ir al Mundial. Cuando él me dice que si no se le escuchaba, podía dar un paso al costado, entonces dije que no puedo poner en riesgo la unidad del equipo porque faltaba poco para lograr el objetivo” indicó.

Oviedo insistió en que su decisión respondió al momento crítico del proceso y a la necesidad de evitar cualquier fractura interna, recordando que Juan Carlos Oblitas fue quien recomendó la contratación del estratega que llevó al Mundial. “Cada partido era tan difícil, y que nos falte la presencia de Juan Carlos no era lo más adecuado para la Federación porque lo había convocado como director deportivo, con él habíamos empezado y nos recomendó a Ricardo Gareca”, manifestó.

Ricardo Gareca fue elegido DT de Perú cuando Edwin Oviedo era presidente de la FPF. (Foto: GEC)

El ex-presidente supo reconocer que aquella acción pudo haberse manejado de otra manera, pero consideró que el objetivo mayor, la clasificación al Mundial, estaba por encima de cualquier consideración contractual. La situación, según explicó, fue regularizada mediante un documento adicional que formalizó la entrega del incentivo económico.

Esta revelación se suma a una larga lista de temas pendientes que se han podido visualizar en el libro recién publicado. Si bien el regreso a un Mundial luego de 36 años fue motivo de celebración nacional, dicho testimonio evidenció que no todo fue armonía puertas adentro.

Hasta el momento, Juan Carlos Oblitas no se ha pronunciado públicamente respecto a esta acusación. Sin embargo, por la naturaleza del señalamiento y el lugar que ocupó aún en el fútbol peruano, ha llevado a un amplio debate en redes sociales sobre el rol que cumplía el ex-futbolista y que terminó yéndose de la FPF, este año, con resultados amargos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas.

