No estuvo en el compromiso frente a Corea del Sur (ganamos 1-0), debido a la tarjeta roja que recibió en el partido ante Marruecos. Por ello, el choque con Japón era una oportunidad clave para Carlos Zambrano; sin embargo, el ‘León’ nunca se imaginó que iban a tener ese desenlace en el Panasonic Stadium (al final perdieron 4-1). Esto fue lo que dijo sobre el choque con la selección nipona y el reto que se viene en el mes de septiembre: debutan contra Paraguay en Eliminatorias.

El defensa nacional conversó con Movistar Deportes, al término del cotejo en Osaka, y dio sus impresiones de cómo se vivió este encuentro. “Es un resultado que duele, recibir cuatro goles incomoda mucho, después de haber hecho un gran partido contra Corea del Sur. Propusimos desde el comienzo, pero sabíamos que eran rápidos en las contras y cometimos muchos errores. Eso en Eliminatorias nos puede costar”, sostuvo.

Asimismo, indicó que de lo vivido en el Panasonic Stadium es preciso para sacar lecciones. “Si le vemos un lado positivo sería eso, porque en las Eliminatorias no hay marcha atrás. Al final tenemos que resaltar lo positivo, no podemos hundirnos. El anterior partido fue con saldo positivo, acá por el resultado se ve todo negativo, pero no es así”, explicó.

“Entendemos lo que el ‘profe’ quiere y él nos avisó de las contras. Tenemos que saber cortar, ir más fuerte a las jugadas, son tan ágiles los japoneses que nos costó”, detalló el zaguero de Alianza Lima, quien para este partido estuvo desde el comienzo. A esta enseñanza, el ‘Kaiser’ también agregó qué punto trabajar, pensando en los rivales que se avecinan en las Clasificatorias Sudamericanas.

En ese sentido, argumentó que “cuando hay un resultado así, hay que resaltar lo positivo que hace el otro equipo, de contra nos mataron, hay que saber cortar la jugada antes o replegar más rápido”. Finalmente, no dudó en mostrar su confianza hacia el grupo, el cual tuvo oportunidades de contraataque, aunque sin mucho éxito, a excepción del descuento de Christofer Gonzales, a los 83′.

“Confiamos en el grupo, esperemos que la gente no se venga abajo con este resultado. El equipo va a intentar proponer, las Eliminatorias va a ser duras, pero este plantel va a dar más, confíen. Tenemos que ver los errores que hemos hecho. Sabíamos que iba a ser complicado, porque son rápidos en ataque, debemos tener más malicia en la marca. Creo que hicimos un partido regular pero los cuatro goles opacan todo”, finalizó.





