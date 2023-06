La selección peruana cerró su gira asiática con una dolorosa derrota por 4-1 ante Japón, que fue un rival exigente, rápido e intenso durante todo el partido. El equipo de Juan Reynoso ofreció otra versión a la mostrada ante Corea del Sur, jugando con dos puntas en ofensiva (Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula), con Christian Cueva pegado a la banda y con varios cambios en el once titular. Esas modificaciones no dieron resultado y la bicolor sufrió para hacer su juego en campo contrario. El rendimiento estuvo por debajo de lo esperado, así como la capacidad para crear situaciones de gol. Pese a lo feo del resultado y de algunas modificaciones que no terminaron de convencer, el equipo intentó competir en el segundo tiempo en un panorama adverso. Ahora, queda levantar la cabeza y llegar con la mejor confianza posible al debut ante Paraguay, en Asunción, en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Pedro Gallese: A diferencia de otras ocasiones, no fue el salvador de Perú en el arco. No tuvo una atajada espectacular. El primer gol fue por su palo. Cuando lo presionaron, supo resolver con el balón en los pies. Completó los 90′ de los dos partidos en la gira asiática. Jhlimar Lora: Tuvo problemas para seguirle el ritmo a Mitoma, uno de los más rápidos de Japón. Colaboró en la marca e intentó sumarse como una opción más en ataque sin mucha claridad. Al igual que Gallese, completó los 90′ de los dos partidos en la gira asiática. Carlos Zambrano: Volvió a la titularidad tras ausentarse del duelo contra Corea y fue uno de los más regulares en su zona. Puso la pierna fuerte y demostró que no le quema la camiseta. Anderson Santamaría: Ocupó el lugar de Callens y antes de los goles rivales estuvo claro en la marca. Después, le costó en los retrocesos. Intentó darle salida limpia al equipo. En el segundo tiempo fue cambiado por una molestia. Marcos López: Padeció un dolor de cabeza tratando de frenar a Ito por su banda. Sufrió con la velocidad de los japoneses y fue responsable del cuarto gol, tras dar un pase errado hacia atrás. En ataque, intentó sacar ventaja con centros que no tuvieron buen destino. Wilder Cartagena: Cumplidor en la marca, pero no tuvo la salida limpia que exigía el juego para darle un respiro a Perú. Fue cambiado casi al final por Jesús Castillo. Yoshimar Yotún: Tomó el rol de conductor cuando Perú tenía la pelota, pero no encontró ese pase que conecte con los delanteros. Estuvo muy solo en el mediocampo, pero dentro de lo posible mantuvo un nivel regular. Era la salida clara que Perú necesitaba para respirar ante la intensidad del rival. Ya en el complemento fue cambiado por Aquino. Sergio Peña: Apareció poco en la elaboración de juego y le costó romper las líneas del mediocampo japonés. Fue absorbido por los volantes rivales, impreciso y sin opciones de crear sociedades para encontrar a los delanteros. Fue cambiado en el entretiempo. Christian Cueva: Estuvo por debajo del nivel requerido. Sin acciones claras para crear, no tuvo la facilidad para asociarse en la elaboración y le costó sacudirse de la marca rival. Al ser un partido rápido y con otra intensidad, apareció poco en el juego y también fue cambiado en el entretiempo. Gianluca Lapadula: Tuvo una opción clara para marcar en el primer tiempo, pero definió mal. Luego, peleó todas en ataque como nos tiene acostumbrados y participó en el gol que Gonzales pudo anotar. Cuando estuvo junto a Guerrero, con doble ‘9′, apareció poco, no le llegó el balón. Pese a ello, completó los 90′. Paolo Guerrero: Dentro de las pocas opciones que tuvo en el primer tiempo, dejó una buena sensación. Retrocedió unos metros para participar del juego y encontrar espacios. Le dio un buen pase a Lapadula que este último no pudo transformar en gol. Al no llegarle la pelota, no pudo intentar más de cara al arco. Fue cambiado en el entretiempo. Bryan Reyna: Ingresó en el segundo tiempo para darle movilidad al equipo y salida por los extremos. Encaró por la banda izquierda y por el medio. Le dio juego desde sus posibilidades, pero esta vez no pudo encontrarse con una situación clara de gol. Edison Flores: Fue una de las variantes en el entretiempo para volver a jugar con extremos. No apareció mucho en el juego y tampoco tuvo una opción clara para anotar. Lo positivo es que suma minutos de competencia tras una larga inactividad. Christofer Gonzales: Quedó demostrado que no puede ser suplente en este equipo. ‘Canchita’ está en buen nivel y anotó el descuento para la bicolor. Se ubicó detrás de Lapadula, participó del juego, buscó asociarse con el ‘Bambino’ y estuvo atento para encontrar el rebote y marcar el gol. Su calidad técnica está impecable. Alexander Callens: Ingresó en reemplazo de Santamaría en el segundo tiempo y cumplió con lo requerido. En la jugada del cuarto gol, recibe un mal pase de López y no pudo cortar el ataque a tiempo. Pedro Aquino: Entró por Yotún para darle equilibrio al equipo después del tercer gol. Jugó al lado de Cartagena pocos minutos (con doble ‘6′). Es otro de los jugadores que pide titularidad. Jesús Castillo: Ingresó por Cartagena en los minutos finales. Hubo poco tiempo para trascender en el juego, pero es una de las opciones que tiene Reynoso para afrontar las Eliminatorias en el largo plazo. TE PUEDE INTERESAR Sin despeinarse, Japón desnuda todos los errores y dudas de Reynoso a tres meses de Eliminatorias

